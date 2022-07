"Innenstadt meiden": Straßensperren wegen Steinmeier in Bamberg

Mit dem aus rund 150 Personen bestehenden Diplomatischen Korps ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute in Franken unterwegs. Im Rahmen der einmal jährlich stattfindenden Informations- und Begegnungsreise des deutschen Staatsoberhaupts beendet Steinmeier nach Besuchen in Nürnberg und Erlangen seine Reise in Bamberg. In der Stadt kommt es deshalb zu Verkehrsbehinderungen.

Steinmeier hält Ansprache im Rosengarten der Neuen Residenz

Ab 12 Uhr sind die Parkplätze auf dem Domberg gesperrt, ab 15 Uhr ist auch die Durchfahrt über den Domplatz nicht mehr möglich, heißt es im Vorfeld aus dem Bamberger Rathaus. Von den Sperrungen betroffen sind außerdem das Sandgebiet zwischen Schranne und Markusbrücke sowie die Lange Straße und Seitenstraßen. Der Stadtbusverkehr wird an den betroffenen Stellen umgeleitet. Die Polizei Oberfranken empfiehlt, die Bamberger Innenstadt komplett zu umfahren.

Erwartet wird die Delegation am späten Nachmittag in Bamberg, wo zunächst um 17.15 Uhr der Dom als Kulturdenkmal besucht wird. Um 18.15 Uhr hält der Bundespräsident eine Ansprache bei einem Empfang im Rosengarten der Neuen Residenz.