Innenstaatssekretär besucht Geflüchtete in ANKER-Einrichtung

Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU) hat am Freitagnachmittag die ANKER-Einrichtung Unterfranken in Geldersheim im Landkreis Schweinfurt besucht. Bei einem Rundgang informierte er sich über die Ankunft und Registrierung von ukrainischen Geflüchteten. "Ich bin sehr positiv überrascht und mich freut es auch, dass Flüchtlinge sich aktiv mit einbringen, Deutsch sprechen und dolmetschen", sagte Kirchner gegenüber BR24.

Aktuell 100 ukrainische Geflüchtete in Geldersheim

Im ANKER-Zentrum sind laut Regierung von Unterfranken aktuell circa 100 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Dort bleiben sie bis zu einer Woche, bevor sie auf die Landkreise verteilt werden. An manchen Tagen sind bis zu 150 Menschen aus der Ukraine in Geldersheim angekommen. Doch in den letzten Tagen habe die Zahl der Geflüchteten abgenommen. "Sie könnte aber jederzeit wieder ansteigen", sagte Johannes Hardenacke, Pressesprecher der Regierung von Unterfranken.

Polizei unterstützt bei Registrierung

Bisher sind rund 1.800 ukrainische Geflüchtete über die ANKER-Einrichtung nach Unterfranken gekommen. Darunter vor allem Frauen und Kinder. Über 1.200 Personen sind dort inzwischen registriert worden. "Es ist unbestritten, dass es für alle Ämter und Behörden ein immenser Kraftakt ist, die schiere Größe des Fluchtgeschehens zu bewältigen", sagte Kirchner in Geldersheim. Um die Registrierung zu beschleunigen, seien die Kapazitäten erhöht worden. Polizeibeamte unterstützen daher bei der Registrierung der Geflüchteten in ganz Bayern – und auch in Geldersheim.

Erstversorgung von Geflüchteten in Geldersheim

Neben der Registrierung kümmert sich die ANKER-Einrichtung auch um die Erstversorgung ukrainischer Flüchtlinge. "Sie sollen nach ihrer Flucht erst einmal für ein paar Tage zur Ruhe kommen", sagte Hardenacke. In der Einrichtung gibt es auch eine medizinische Station, die vom Schweinfurter Krankenhaus St. Josef betrieben wird. Dort sei im Einzelfall auch eine erste psychologische Betreuung möglich.

"Ich bin sehr beeindruckt, in welch kurzer Zeit die hiesigen Strukturen für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge ausgebaut und hochgefahren wurden. Da steckt sehr viel Einsatz und Engagement dahinter, die es auch weiterhin noch brauchen wird", sagte Innenstaatssekretär Sandro Kirchner. Weitere Herausforderungen stünden noch bevor – wie zum Beispiel die Bereitstellung von Kita- und Schulplätzen.

Die ANKER-Einrichtung in Geldersheim

Die ANKER-Einrichtung bietet Platz für bis zu 750 ukrainische Geflüchtete. In der gesamten Einrichtung leben derzeit 1.200 Personen. Davon seien 1.100 Asylbewerberinnen und -bewerber aus verschiedenen Nationen. Die Regierung von Unterfranken verwaltet die ANKER-Einrichtung. Der Freistaat Bayern finanziert sie.