Innenministerkonferenz: Kritik an Flüchtlingspolitik zum Auftakt

Kritik an Umgang mit Geflüchteten

Das versprochene Gesetz zu einem Chancen-Aufenthaltstitel müsse rasch kommen, oder mit einer sofortigen Vorgriffsregelung schon jetzt greifen, so Reichel. An der Demonstration eines linken Bündnisses vom Hauptbahnhof bis zum Veranstaltungsort der Konferenz beteiligten sich am Mittwochabend rund 210 Menschen. Dabei sei es laut Angaben der Polizei weitestgehend friedlich geblieben, hier und da wurden Rauchkörper gezündet.

Asylpolitik nicht zentrales Thema der Innenministerkonferenz

Auf die Frage nach der angekündigten Wende in der Asylpolitik und warum sie auf der Konferenz nur eine untergeordnete Rolle spiele, verwies Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) darauf, dass ihr Ministerium konkrete Schritte erst ausarbeite: "Es kann sein, dass es hier auf der Innenministerkonferenz, was die zukünftigen Veränderungen angeht, noch nicht so eine große Rolle spielt, weil wir im Bund jetzt im Sommer ein erstes Paket vorlegen, was die Migration betrifft. Wir wollen ein sehr ausgewogenes Verhältnis, wir wollen einen schnelleren Zugang auf den deutschen Arbeitsmarkt gewähren und das spielt ein bisschen zeitlich später eine Rolle“, so Faeser.

Am Abend setzten die Ministerinnen und Minister noch ihre Unterschrift in das Goldene Buch der Stadt Würzburg. Bayern übernahm in diesem Jahr turnusgemäß den Vorsitz der Innenministerkonferenz.