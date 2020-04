Innenministerium lehnt Mietenstopp-Begehren ab

Das bayerische Innenministerium will das Volksbegehren "Sechs Jahre Mietenstopp" nicht zulassen. Es hält den Gesetzesentwurf des Aktionsbündnisses für rechtswidrig und hat ihn dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof vorgelegt. Der muss nun binnen drei Monaten entscheiden, ob das Volksbegehren dennoch zulässig ist.

Freistaat: Zuständigkeit liegt beim Bund

Das Innenministerium argumentiert, dem Freistaat fehle für die Materie die erforderliche Gesetzgebungskompetenz, sie liege beim Bund. Der habe im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung bereits abschließende Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch getroffen. Insoweit bleibe kein Raum für die Festsetzung eigener landesgesetzlicher Mietpreisgrenzen, so das Ministerium. Es dürften weder weitergehende noch andere Regelungen geschaffen werden.

Initiatoren weiter von Volksbegehren überzeugt

Die Initiatoren des Volksbegehrens "Sechs Jahre Mietenstopp" dagegen sind sich sicher, dass ihr Volksbegehren verfassungsgemäß ist. Sie argumentieren: Es ändert nicht das Mietrecht, sondern regelt das Wohnungswesen – und das ist seit der Föderalismusreform in der alleinigen Zuständigkeit der Länder.

Zu den Initiatoren gehören Mietervereine, der DGB, SPD und Linke. Sie hatten haben dem Bayerischen Innenministerium Anfang März 33.500 bestätigte Unterschriften übergeben. Insgesamt waren nach Angaben der Initiatoren über 52.000 zusammengekommen, etwa doppelt so viele, wie notwendig gewesen wären.

Volksbegehren will Mieten sechs Jahre lang einfrieren

Der Gesetzesentwurf des Volksbegehrens sieht vor, die Mieten in bestehenden Verträgen sechs Jahre lang einzufrieren. Nicht überall in Bayern, sondern in den 162 Kommunen, die laut einer Verordnung der Staatsregierung von Wohnungsmangel betroffen sind. Darunter sind neben Großstädten wie München und Nürnberg auch Orte in Landkreisen wie Landshut oder Forchheim.

In bestehende Verträge greift der Gesetzentwurf nicht ein. Die Mieten bei Neubauten sind zudem nicht betroffen, um keine Bauherren zu vergraulen. Außerdem gibt es Ausnahmen für soziale Vermieter, die unter dem Mietspiegel liegen, für Modernisierungen, wenn die Miete dabei nicht über den Mietspiegel steigt, und für Genossenschaften.