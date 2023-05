Innenministerium: Immer mehr Gewalt gegen Polizeibeamte

Laut Bayerischen Innenministerium ist die Zahl der Angriffe gegenüber Polizeibeamte im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Waren es im Jahr 2021 noch insgesamt 7.826 Fälle, seien es 2022 schon 7.878 registrierte Fälle gewesen, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) heute auf einer Pressekonferenz. Mehr als 80 Prozent der Täter seien männlich. "Ein nicht unerheblicher Teil ist alkoholisiert oder steht unter Drogeneinfluss", so der Innenminister.

Großteil der Taten Fälle von körperlicher Gewalt

Gerade an Wochenenden seien die Beamten stark gefordert. Unter den insgesamt 7.878 Fällen sind 4.586 Fälle von körperlicher Gewalt. Darunter fallen unter anderem Raub, Körperverletzung, Widerstand und der Straftatbestand "Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte", so das Innenministerium.

2.794 Fälle sind sogenannte Beleidigungsstraftaten und acht Angriffe wurden im vergangenen Jahr als versuchte Tötungsdelikte eingestuft. 2021 waren es fünf Fälle. Für Herrmann sind diese Zahlen ein Beleg, dass es immer mehr Leute gebe, die sich aggressiv gegenüber Polizeibeamten verhalten. Man dürfe ebenfalls nicht unterschätzen, dass Schmährufe und Beleidigungen nicht spurlos an den Polizeibeamten vorübergehen würden, betonte Herrmann.

Kriminologe: Zahlen mit Vorsicht betrachten

Tobias Singelnstein, Professor für Kriminologie und Strafrecht an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, kennt die Zahlen des bayerischen Innenministeriums. Man müsse diese mit Vorsicht betrachten, so der Kriminologe im Interview mit dem BR. Die Entwicklung ist aus seiner Sicht nicht so dramatisch, wie sie nun vom Innenministerium dargestellt würde. Als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte würde zum Beispiel schon ein passives Stemmen gegen die Laufrichtung gewertet, so Singelnstein.

"Schwere Fälle sind nach wie vor die Ausnahme. Die große Masse sind eher leichtere, nicht unbedingt gewaltbetonte Delikte." Tobias Singelnstein, Professor für Kriminologie und Strafrecht an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main

Öffentlichkeit führt zu mehr Anzeigen

Der Kriminologe gibt zudem zu bedenken, dass man davon ausgehen müsse, dass die Debatte um das Thema in Polizei und Öffentlichkeit dazu führe, dass die Anzeigebereitschaft in der Polizei für solche Fälle steige. Deshalb müsste man genau untersuchen, ob die Zahlen tatsächlich gestiegen seien oder ob die Polizeibeamten nun verstärkt Fälle melden. Das Thema sei politisch aufgeladen, erklärte Singelnstein.

Mehr Schutzausrüstungen für Beamte

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will die Polizeibeamten so gut wie möglich schützen. Deshalb wurden im vergangen Jahr 120 Millionen Euro in die Ausstattung investiert. So wurden zum Beispiel ballistische Schutzausrüstung, Einsatzstöcke und neue Dienstwaffen angeschafft.

Zusammen mit Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) wurde 2020 schon der Aktionsplan "Gewalt gegen Einsatzkräfte – Täter verfolgen, Helfer schützen" gestartet. Besonders schwerwiegende Taten gegen Polizeibeamte sollen sowohl von der Polizei und der Staatsanwaltschaft so besonders schnell bearbeitet werden.