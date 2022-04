"Bedenkliche Lücke" - Herrmann rügt Registrierung Geflüchteter

Nach einem kurzfristig anberaumten Termin bei Frontex in Warschau hat der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Nürnberg über die aktuellen Flüchtlingsbewegungen an der Grenze berichtet. Mehr als fünf Millionen Menschen sind aus der Ukraine in die Nachbarländer geflohen, ein Teil davon weiter nach Deutschland. Bayern ist laut Herrmann eines der Hauptaufnahmeländer innerhalb Deutschlands.

"Bedenkliche Lücke" bei Registrierung

Gemäß der Zahlen der Bundespolizei kamen bisher rund 363.000 Kriegsflüchtlinge nach Deutschland, ein Drittel davon nach Bayern. Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sind aber rund 600.000 Menschen deutschlandweit erfasst worden, deutlich mehr als bei der Bundespolizei an der Grenze. Herrmann vermutet zum Teil Doppelregistrierungen - und dass zusätzlich viele Geflüchtete an der Bundespolizei vorbei nach Deutschland gekommen sind. "Das ist aus Sicherheitsgesichtspunkten eine bedenkliche Lücke", so Herrmann. Das zeige, wie wichtig die Registrierung sei. In Bayern würden deutlich mehr Personen registriert als in anderen Bundesländern. "Das bedeutet, dass wir sehr schnell diese Flüchtlinge registrieren müssen. Die meisten haben ja einen ukrainischen Pass, dann können wir das sehr schnell vornehmen. Aber wir müssen deutlich machen, dass nicht jeder unkontrolliert ins Land kommen kann und behauptet, er sei aus der Ukraine", so der Innenminister.

Mehr als 40.000 illegale Grenzübertritte in Europa

Der Schutz der Sicherheit Bayerns beginnt an den Außengrenzen Europas, bekräftigte Herrmann weiter. Daher dürfe man nicht vernachlässigen, dass der Zustrom an Geflüchteten wieder zunehme – auch unabhängig vom Ukraine-Krieg. Die mehr als 40.000 illegalen Grenzübertritte in den ersten drei Monaten 2022 seien eine Steigerung von 57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Daher begrüßt es der bayerische Innenminister, dass die Frontex-Einsatzkräfte verstärkt werden, erst einmal auf 2.800. Das Ziel seien aber 10.000 Einsatzkräfte für Frontex, die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache.