Innenminister Herrmann widerspricht Gutachten zur Grenzpolizei

Innenminister Herrmann (CSU) weist die Kritik an der Rechtmäßigkeit der bayerischen Grenzpolizei als unbegründet zurück. Die Kooperation zwischen Bundespolizei und bayerischer Polizei sei verfassungs- und europarechtlich einwandfrei. Das von den Grünen in Auftrag gegebene Gutachten zu dem Thema sei nicht nachvollziehbar, so Herrmann.

Freistaat nutzt laut Herrmann spezielle Klausel

Herrmann betonte, Bayern nutze eine im Bundespolizeigesetz vorgesehene Öffnungsklausel. Diese komme auch bei den Kontrollen an einigen bayerischen Flughäfen zur Anwendung. Dadurch werde die föderale Kompetenzverteilung nicht verletzt.

Auch Bundesregierung sieht keine Probleme für Grenzschutzpolizei

Im von Horst Seehofer (CSU) geleiteten Bundesinnenministerium sieht man ebenfalls keine Probleme. Die Zusammenarbeit mit Bayern funktioniere sehr gut und rechtskonform auf Grundlage des Paragrafen 64 des Bundespolizeigesetzes. Das bedeute, dass es sich um ein internes Verwaltungsabkommen handle, das nicht verfassungswidrig sei, hieß es.

Gutachter bezweifeln bayerische Zuständigkeit

Ein Rechtsgutachten, das die Grünen im Bundestag in Auftrag gegeben hatten, kommt zur gegenteiligen Einschätzung: Demnach untergräbt eine bayerische Grenzpolizei die föderale Kompetenzverteilung im Bereich des Grenzschutzes. Seit knapp vier Monaten kontrollieren an der Grenze zu Österreich nicht mehr nur Bundespolizisten, sondern auch bayerische Beamte.

Bayerischer Grenzpolizei gilt als Söders Prestigeobjekt

Die bayerische Grenzpolizei gilt als Prestigeobjekt von Ministerpräsident Markus Söder und hat von Anfang an für heftige Kritik bei den damaligen Oppositionsparteien SPD, Freie Wähler und Grüne im Landtag gesorgt. Seit Mitte Juli sind 500 Beamte der bisherigen Schleierfahndung als bayerische Grenzpolizisten unterwegs. 1000 sollen es in den kommenden Jahren werden.

Kritik der Opposition

Katharina Schulze von den Grünen forderte, die bayerische Grenzpolizei müsse aufgelöst werden.

"Die Polizisten müssen in die Fläche verteilt werden. Das hilft der Wirtschaft und den Menschen, die in der Grenzregion leben." Katharina Schulze Innenexpertin der Grünen im bayerischen Landtag

Auch die SPD steht der Grenzpolizei weiterhin skeptisch gegenüber, unabhängig vom Inhalt des Rechtsgutachtens: Die Grenzpolizei sei eine reine Marketingaktion von Ministerpräsident Markus Söder, sagte der Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Horst Arnold. Die Umetikettierung von Schleierfahndern bringe keine höhere Sicherheit. Die Freien Wähler wollten sich auf BR Anfrage nicht zur bayerischen Grenzpolizei äußern – Grund: die laufenden Koalitionsverhandlungen. Im Wahlkampf hatte Freie Wähler Chef Hubert Aiwanger von „Etikettenschwindel“ gesprochen.