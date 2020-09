Innenminister Herrmann weist Kritik an Teststrategie zurück

Die Vorwürfe wiegen schwer: Der CSU-Landrat und Parteivize Martin Sailer wirft der Staatsregierung in einer Mail an den Freie-Wähler-Abgeordneten Fabian Mehring vor, bei den kommunalen Testzentren unhaltbare Versprechungen gemacht zu haben. An vielen Stellen dauerte die Ergebnisübermittlung mehr als die versprochenen 36 Stunden, so Sailer in einer Mail, die dem BR vorliegt.

Hintergrund ist eine Beschwerde von Mehring, wonach es an einer Teststation im Landkreis Augsburg zu großen zeitlichen Verzögerungen bei den Ergebnissen kommt.