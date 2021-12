Innenminister Herrmann verteidigt Nürnberger Polizei

Das Vorgehen der Nürnberger Polizei bei dem sogenannten "Spaziergang" gegen die Coronapolitik am Donnerstagabend in Nürnberg hat Innenminister Joachim Herrmann heute verteidigt. Bei seinem Silvesterbesuch der Polizei in Herzogenaurach nannte er das Vorgehen "richtig". Zuvor hatte die NoCovid-Initiative Nürnberg die Polizei beschuldigt, die nicht genehmigte Demonstration bewusst unterstützt zu haben.

Unangemeldeter "Spaziergang" von 1.300 Menschen

Rund 1.300 Menschen hatten sich gestern Abend (30.12.21) an einem sogenannten "Spaziergang" gegen die Coronapolitik beteiligt. Die Demonstration durch die Nürnberger Innenstadt war nicht angemeldet. Auf den Plakaten der Teilnehmenden stand unter anderem "Schluss mit der Impfnötigung" und "Frieden und Freiheit". Nach Angaben der Polizei wurde den Demonstrantinnen und Demonstranten dennoch ein Weg freigemacht, um die Situation zu deeskalieren.

NoCovid-Initiative empört über "aktive Unterstützung"

Die NoCovid-Initiative Nürnberg beschuldigte die Nürnberger Polizei, die nicht angemeldete Demonstration "aktiv unterstützt" zu haben, indem sie kurzfristig eine Demonstrationsroute festlegte. Zudem hätte die Polizei unter dem Jubeln der versammelten Menschen per Lautsprecherdurchsagen von einer „guten Geschichte“ gesprochen. Die NoCovid-Initiative nannte dieses Vorgehen einen "bislang beispiellosen Vorgang in Deutschland".

Herrmann sieht kein Fehlverhalten der Polizei

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sieht diese Vorwürfe als nicht gerechtfertigt an. Er sprach am Freitag von einer richtigen Entscheidung. "Von Unterstützung kann keine Rede sein. Die Polizei hat versucht, das in geordnete Bahnen zu lenken und das ist auch gelungen", resümiert Herrmann.

Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration ohne größere Vorkommnisse. Die meisten Teilnehmer hätten die Mindestabstände eingehalten. Drei Versammlungsteilnehmer wurden aufgrund eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Ein Teilnehmer muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung verantworten.