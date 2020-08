Innenminister Herrmann vereidigt 130 neue Polizisten in Würzburg

Innenminister Joachim Herrmann nimmt am Freitag 130 neu eingestellten Polizisten am Ausbildungsstandort Würzburg feierlich den Diensteid ab. Die Zeremonie in der Kaserne der III. Bereitschaftspolizeiabteilung ist die letzte von insgesamt sechs Vereidigungen, die Herrmann seit Ende Juni an den bayerischen Ausbildungsstandorten durchführt. Wegen der Corona-Pandemie wurde die ansonsten übliche zentrale Veranstaltung in Nürnberg diesen Sommer durch mehrere kleinere Vereidigungen der insgesamt 1.600 Polizeianwärter ersetzt.

Herrmann erwartet Kommunikationstalent bei Polizisten

Wie Herrmann bei vorangegangenen Zeremonien betonte, erwarte er von den künftigen Polizisten ausgeprägte "kommunikative Fähigkeiten, psychologisches Geschick und Kompetenz in der Konfliktbewältigung". Die Ausbildung in Theorie und Praxis dauert insgesamt zweieinhalb Jahre. Dazu gehören unter anderem Kommunikation, Persönlichkeitsbildung, Verkehrsrecht, Gefahrenabwehr, Schießen, Selbstverteidigung und Sport. Für die Würzburger Jungpolizisten ist die ehemalige Mainaukaserne in der Zellerau zugleich Ausbildungsort, Wohn- und Schlafstätte. Teil der Ausbildung sind Praktika in Polizeidienststellen und im Streifendienst.

Innenminister will Polizei personell verstärken

Wie Joachim Herrmann unlängst verkündet hat, will der Freistaat die bayerische Polizei in den nächsten Jahren personell verstärken. So soll in den Jahren 2017 bis 2023 die Zahl der Polizisten um 3.500 erhöht werden. 2023 soll es dann laut Herrmann mit mehr als 45.000 Stellen den bisherigen Höchststand geben. Für Unterfranken hat Herrmann angekündigt, das Polizeipräsidium bis zum Jahr 2025 um 339 Stellen auszubauen. Die Aufstockung ergibt sich auf der Basis eines Berechnungsmodells, bei dem die Arbeitsbelastung, die Bevölkerungszahl und die Fläche einbezogen werden. Zum 1. September 2020 soll Unterfranken zunächst 64 neue Polizisten bekommen – 18 mehr als in den Ruhestand gehen.