Innenminister Herrmann fordert EU-Einreise- und Ausreiseregister

Vor einem Werkstattgespräch der CDU zur Zuwanderung hat sich Bayerns Innenminister Herrmann für ein europäisches Ein- und Ausreiseregister ausgesprochen. Als Vorbild nannte der CSU-Politiker in der "Rheinischen Post" das Vorgehen in den USA. Dort sei nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ein umfassendes Registrierungssystem geschaffen worden, das hervorragend funktioniere. In der EU sollten nach Herrmanns Vorstellungen nicht nur Asylsuchende registriert werden, sondern auch Menschen, die mit einem Touristenvisum einreisen.

CDU-Vize Strobl will "kleine Sicherungshaft"

Baden-Württembergs Innenminister und CDU-Parteivize Thomas Strobl ist für eine sogenannte kleine Sicherungshaft oder einen Kurzzeitgewahrsam. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass Asylbewerber kurz vor ihrer Abschiebung untertauchen. Strobl bezeichnete das Werkstattgespräch als große Chance. Bei diesem Treffen will die CDU morgen und am Montag die Flüchtlingspolitik unter der früheren Parteichefin Merkel aufarbeiten.