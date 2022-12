Innenminister Herrmann dankt der Polizei und Rettungskräften

Bei einem Besuch in der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt hat der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) den Beamten vor Ort stellvertretend für all ihre Kollegen in Bayern gedankt. Die Bevölkerung erwarte, dass Polizei, Feuerwehren, Sanitäter und Rettungskräfte aller Art an 365 Tagen im Jahr zu Verfügung stünden, sagte Herrmann. Dementsprechend müsse gewürdigt werden, dass dies vor allem an Tagen wie Heiligabend nicht selbstverständlich sei, sowohl für die Einsatzkräfte als auch für deren Familien, so der Innenminister. Der Besuch des Ministers an Heiligabend hat daher auch langjährige Tradition.

Besondere Belastungen für Einsatzkräfte in 2022

Die Polizei war im Jahr 2022 anfangs noch stark durch die Pandemie belastet, sagte Herrmann. Im Sommer war der G7-Gipfel in Elmau eine weitere besondere Herausforderung, der bei den bayerischen Beamten gleichzeitig zu einem hohen Überstundenstand führte. Deswegen sollen neue Polizisten rekrutiert werden: 500 zusätzliche Stellen habe der Landtag bereits für 2023 zugesichert, nun müsse sich intensiv um Bewerber bemüht werden, so der Innenminister. Im kommenden Jahr will Bayern gemäß Koalitionsvertrag die Zielmarke von 45.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Polizei erreichen. Dies ist laut Hermann ein absoluter Rekordwert und deutschlandweit einmalig.

Neue Herausforderungen für das kommende Jahr

Als größte Herausforderungen im nächsten Jahr sieht der Innenminister weitere Flüchtlingsströme, sowie die Ausweitung der Digitalisierung. Belastend könnten 2023 die Betreuung von Demonstrationen und Maßnahmen verschiedener Aktivisten sowie die Begleitung des evangelischen Kirchentags werden.