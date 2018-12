Innenminister Herrmann: Dank an Einsatzkräfte

Bayerns Innenminister ist auch an Silvester auf Besuchstour. In Erlangen und Nürnberg dankt er den Einsatzkräften der Polizeiinspektionen, Feuerwachen und Rettungszentralen.

Von der brennenden Mülltonne bis zum vollgelaufenen Keller; vom Verkehrsunfall bis zum Überfall auf offener Straße; vom Sturz in den eigenen vier Wänden bis zum Herzinfarkt: Polizei, Feuerwehren, freiwillige Hilfsorganisationen, private Rettungsdienste und THW leisteten im Jahr 2018 rund um die Uhr hervorragende Arbeit, heißt es aus dem Innenministerium.

Einsatz an Silvester

Schnelle Hilfe habe für den Innenminister oberste Priorität. Deswegen dankt Joachim Herrmann den Einsatzkräften in Nürnberg und Erlangen heute (31.12.18) stellvertretend für ihre Kollegen in ganz Bayern für ihren Einsatz. Auch in der Silvesternacht werden Feuerwehr und Rettungsdienst in Bayern wieder viel zu tun haben: Im vergangenen Jahr wurden im Freistaat mehrere Menschen durch Raketen und Böller verletzt. Im Landkreis Aschaffenburg brannte ein Auto aus und in Nürnberg setzte eine Silvesterrakete eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand.

Als erstes besucht Herrmann die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg und die Polizeiinspektion Nürnberg-West. Danach fährt er zum Bayerischen Roten Kreuz Erlangen-Höchstadt und dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Erlangen. Zuletzt dankt der Innenminister der Freiwilligen Feuerwehrwehr Erlangen für ihren Einsatz.