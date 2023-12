Innenminister dankt Einsatzkräften für vergangenes Jahr

Stellvertretend für alle Polizistinnen und Polizisten in Bayern hat sich Innenminister Joachim Herrmann (CSU) an Heiligabend bei den Diensthabenden in der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt für ihren Einsatz im vergangenen Jahr bedankt. Es sei nicht selbstverständlich, dass Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und anderen Hilfsorganisationen 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag für die Bürger in Bayern bereitstünden.

Mehr Angriffe auf Polizei

Auch durch die gute Arbeit der bayerischen Polizei sei Bayern ein überaus sicheres Bundesland, erinnerte Herrmann. Vorfälle wie in der Silvesternacht vergangenes Jahr in Berlin, wo Einsatzkräfte gezielt angegriffen wurden, seien in Bayern unbekannt. Dennoch werde auch im Freistaat das Klima rauer. Immer wieder würden Einsatzkräfte von Polizei und anderen Hilfsorganisationen auch körperlich angegangen. Solche Angriffe würden allerdings konsequent verfolgt und die Täter bestraft.

Erfolgreiche Arbeit im vergangenen Jahr

Zuvor hatte der Dienststellenleiter in Erlangen, Polizeidirektor Klaus Wild, auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und an einige spektakuläre, aber auch kuriose Einsätze der Erlanger Polizei erinnert, wie etwa die Rettung eines Kölners aus Seenot in der Nordsee. Besonders in Erinnerung habe er auch die Aktion "Coffee with a Cop" in der Erlanger Innenstadt, bei der die Polizei abseits von Verkehrsunfällen oder Straftaten rund 200 Bürgergespräche geführt und über ihre Arbeit aufgeklärt hat.

Dank auch von Seiten der Bürger

Die Arbeit von Polizei und Feuerwehr sei in der bayerischen Bevölkerung sehr hoch angesehen, lobte Innenminister Herrmann. So sind beispielsweise bei der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt im Laufe des Jahres mehrere Dankesschreiben von Bürgern eingegangen - einerseits zu konkreten Einsätzen, andererseits aber auch für die Arbeit im Allgemeinen sowie Weihnachtsgrüße.