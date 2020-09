Innenminister heißt neue Polizistinnen und Polizisten willkommen

Innenminister Joachim Herrmann hieß "die Neuen" zusammen mit Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und Polizeipräsident Roman Fertinger im Historischen Rathaussaal willkommen. "Die Neuzugänge sind eine sehr wertvolle Verstärkung für die einzelnen Polizeiinspektionen, Verkehrspolizeiinspektionen, die Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen oder die Einsatzzüge", sagte Herrmann.

500 neue Stellen pro Jahr

Nach Angaben des Ministeriums haben im Frühjahr und Herbst dieses Jahres 1.500 neu ausgebildete Polizistinnen und Polizisten in Bayern ihren Dienst angetreten, 800 davon in der vergangenen Woche. Diesen Neuzugängen würden 900 Ruheständler gegenüberstehen. "Unterm Strich also ein kräftiger Zuwachs", so Joachim Herrmann.

Morgen will Herrmann in München den Polizeizuwachs für den südbayerischen Raum in München begrüßen. Laut Ministerium wird die Bayerische Polizei von 2017 bis 2023 insgesamt 3.500 zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten einstellen, das seien 500 Stellen jährlich.