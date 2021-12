Innenminister auf Silvesterbesuch in Mittelfranken

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat sich am Vormittag auf eine kleine Silvesterbesuchstour durch Mittelfranken begeben. Er besuchte verschiedene Rettungseinrichtungen und dankte den Einsatzkräften für ihren Dienst an Silvester.

Viele Blaulichteinsätze zu erwarten

Herrmann fürchtet eine anstrengende Silvesternacht für alle Einsatzkräfte. Ein generelles Böllerverbot in Bayern besteht nicht. Einzelne Städte wie z.B. Nürnberg und auch Fürth haben jedoch Verbotszonen eingerichtet. In der Stadt Herzogenaurach zum Beispiel aber darf vorhandenes Silvesterfeuerwerk gezündet werden. Der Innenminister appellierte an alle Bürgerinnen und Bürger vernünftig zu sein, nicht in größeren Gruppen zu böllern und die Hygieneabstände einzuhalten. An der bayerisch-tschechischen Grenze laufen auch heute noch Kontrollen, um die illegale Einfuhr von Silvesterfeuerwerk zu unterbinden. Insgesamt sind in der Silvesternacht mehr Polizeibeamte auf den Straßen im Einsatz.

Auch die Polizeigewerkschaft fürchtet ein anstrengendes Wochenende. Vor allem die sogenannten Spaziergänge, die oft unangemeldet stattfinden, würden die Beamten fordern. "Wir erwarten ein heißes Wochenende für die Polizei", so Jürgen Köhnlein von der Deutschen Polizeigewerkschaft, DPolG.

Voller Terminkalender an Silvester

Innenminister Herrmann ist sich der Leistung der Beamten bewusst. Erst besuchte er die Polizeiinspektion Herzogenaurach. Danach ging es heute für ihn laut Terminplan noch gemeinsam mit dem Erlanger Oberbürgermeister zum Rettungsdienst des Roten Kreuzes in Erlangen, zur Notfallhilfe des Arbeiter-Samariter-Bundes und zur Freiwilligen Feuerwehr.