Innenausschuss fordert Bericht zu Nürnberger Polizei-Einsatz

Am 22.Oktober 2018 hatte der 43-jährige Mann in Nürnberg-Gostenhof lautstark in seiner Wohnung randaliert und gedroht, aus dem dritten Stock zu springen. Eine Spezialeinheit der Polizei überwältigte ihn, dabei kam auch der Taser zum Einsatz – ein Gerät, das durch Elektroschocks einen Menschen kurzzeitig handlungsunfähig macht. Der Mann wehrte sich weiter, so dass ein Notarzt ihn medikamentös ruhigstellte. Wenig später starb der Mann in einem Krankenhaus.

SPD fordert Aufklärung

Die SPD forderte daher heute im Innenausschuss des Bayerischen Landtags Klarheit über den Polizeieinsatz in Nürnberg. Dem Berichtsantrag stimmten alle Fraktionen zu. Der Bericht muss vom Innenministerium erstellt werden und soll dem Landtag schriftlich zugehen. Eine inhaltliche Diskussion gab es nicht, lediglich die Grünen erinnerten noch einmal daran, dass der Bericht auch auf die möglicherweise zu lange Reaktionszeit eines Verhandlungsteams von Psychologen eingehen solle, die bei rechtzeitigem Eintreffen möglicherweise den Taser-Einsatz hätten verhindern können.

Die bisherigen Untersuchungen ergaben keinen Zusammenhang zwischen dem Polizei-Einsatz und dem Tod des Mannes: Nachdem die Obduktion keine "fassbare Todesursache" lieferte, wurden weitere Gutachten beauftragt, so die Staatsanwaltschaft. Die Ergebnisse zweier Untersuchungen, einer chemisch-toxikologischen und einer feingeweblichen, liegen nun vor. Demnach gebe es keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Einsatz des Tasers sowie der Injektion und dem Tod des Mannes. Das teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Antje Gabriels-Gorsolke auf Anfrage dem Bayerischen Rundfunk mit. Vielmehr verdichten sich die Hinweise, dass Drogen, die der Mann eingenommen hatte, zu dessen Tod geführt hätten, so ein Sachverständiger.

Weitere Beschlüsse im Innenausschuss

Einen schriftlichen Bericht an den Innenausschuss wird es auch zum Datenleck vor einigen Wochen geben, von dem auch Politiker betroffen waren. Auch hier haben alle Fraktionen einem SPD-Berichtsantrag zugestimmt.

Das Innenministerium gab im Ausschuss bekannt, dass es am 20. Februar einen Empfang der Staatsregierung für die Helfer der Schneekatastrophe geben soll. In die Münchener Residenz werden dazu 1.300 Gäste geladen. Ob es eine Anstecknadel für Helfer zur Erinnerung an den Einsatz geben soll, wird noch geprüft. Alle Fraktionen sprachen den Helfern noch einmal ihren Dank aus.