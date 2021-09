Inklusionstage: Kinder lernen Rollstuhlfahren

Inklusion? Mit diesem Begriff können viele Schüler nicht viel anfangen. Um Inklusion erlebbar zu machen, gibt es die Inklusionstage in Bayern. Dabei sollen Kinder und Jugendliche in der Praxis lernen und erleben, was es heißt, als behinderter Mensch tägliche Herausforderungen zu meistern. Insgesamt sind sieben Inklusionstage an bayerischen Schulen geplant. In Hirschaid bei Bamberg fand der erste gemeinsam mit Grund- und Mittelschülern statt. Initiiert wird die Aktion von Goolkids. Das Netzwerk sieht sich als Bindeglied zwischen Kindern, Vereinen, Schulen und Verbänden und will sozial benachteiligten Kindern einen Zugang zum Sport verschaffen.

Rollstuhlfahrer: ein Alltag mit vielen Hindernissen

Als sich die Hirschaider Schülerin Lilly Pieger in den Rollstuhl setzt und versucht, einen Parcour mit mehreren querliegenden Brettern zu überqueren, merkt sie zum ersten Mal, wie schwer der Alltag eines körperbehinderten Menschen sein kann. Mit aller Kraft zieht sie das vordere Teil des Rollstuhls nach oben, gestützt von einer Klassenkameradin und unter Einleitung von André Bienek. Er gehört zur RSB Thuringia Bulls Elxleben, einer Rollstuhl-Basketballmannschaft aus Thüringen, die in der ersten Bundesliga spielt. Bienek selbst kommt gerade aus Tokio von den Paralympics und spielte dort für die deutsche Mannschaft. In Hirschaid erklärt Bienek den Kindern, wie sie mit dem Rollstuhl über Wippen fahren, einen Parcour absolvieren sollen und stoppen können.

Inklusion spielerisch und sportlich vermitteln

Für die nächste Aufgabe dürfen die Kinder wechseln und mit Sportrollstühlen Basketball spielen. Die Geräte haben leicht nach innen gestellte Reifen. Lilly meint, es sei noch schwerer sich damit fortzubewegen. Sie bekommt den Ball, legt ihn sich auf den Schoß und versucht möglichst schnell zum gegnerischen Korb zu kommen. Sie merkt, wie eingeschränkt sie plötzlich ist und hat nun mehr Verständnis für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind.

In der Halle nebenan können die Schülerinnen und Schüler nicht nur etwas über gesunde Ernährung lernen, sondern auch wie es ist, blind ein Lebensmittel zu erkennen oder zu ertasten. Das bewusste Erleben der vier Sinne – Tasten, Sehen, Riechen, Hören – soll hier vermittelt werden.

Mehr Inklusion wagen

Ziel dieser Inklusionstage an bayerischen Schulen ist es, den Schülern und Schülerinnen einen Einblick in den Alltag eines körperbehinderten Menschen zu geben, Berührungsängste abzubauen, ein gemeinsames Miteinander zu lernen. In Bayern gibt es aktuell 405 Schulen mit dem Schulprofil "Inklusion". Darunter sind Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien, berufliche Schulen und Förderschulen.