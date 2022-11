Inklusionstag auf einer Nürnberger Kartbahn

Etwas nervös ist Jakob schon. Es ist schließlich ein ganz besonderer Renntag auf der Kartbahn im Nürnberger Norden. Der 13-jährige Schüler mit Down-Syndrom steigt gemeinsam mit seinem großen Bruder in einen Doppelsitzer, ein Kart also mit zwei Sitzmöglichkeiten und zwei Lenkrädern. Natürlich ist nur eines der beiden funktionstüchtig. Das Zweierkart ermöglicht somit auch wilde Fahrten für Kinder und Jugendliche, die allein nicht auf die Rennstrecke könnten. Das Steuer übernimmt in dem Fall Jakobs Bruder Tim Seizinger. Die beiden sind aus Uffenheim nach Nürnberg gekommen für einen rasanten Männer-Ausflug. "Jakob mag vor allem Autoscooter, das Kartfahren ist dann noch eine Nummer schneller", sagt Tim.

Strecke für Inklusionstag geblockt

Die Karts sind für den besonderen Tag gedrosselt, fahren also etwas langsamer als sonst. Alles ist etwas gemütlicher am hauseigenen Inklusionstag auf der "Formula Bahn". Keiner drängelt von hinten, die Strecke ist extra geblockt. 30 Minuten Fahrt für einen ermäßigten Preis von fünf Euro. Kartbahn-Betreiberin Katharina Schwanhäußer hat selbst einen Sohn mit Down-Syndrom. Der fährt schon wie ein echter Weltmeister um die Kurven. Der Inklusionstag soll diesen Spaß auch anderen Kindern ermöglichen.

"Wir nehmen uns heute einfach ein wenig mehr Zeit für alle, jeder kann sich ausprobieren!" Katharina Schwanhäußer von der Formula-Kartbahn

20 Familien am Start

Auch die elfjährige Theresa Ballwieser ist begeistert von ihrer ersten Fahrt, gleich folgt die nächste. Vater Loni habe sich zwar als Raser entpuppt, aber genau das scheint der Reiz an der Sache zu sein. Vater und Tochter ziehen ihre Runden im Doppelsitzer. Loni Ballhäuser lobt die familiäre Atmosphäre und will bald wiederkommen.

Der Inklusionstag auf der Nürnberger Kartbahn zieht eine erfolgreiche Bilanz. Alle Kinder und Jugendlichen haben sich getraut, einzusteigen. Insgesamt 20 Familien hatten sich im Vorfeld angemeldet. "Wir wiederholen das bald", sagt die Kartbahn-Betreiberin. Die leuchtenden Kinderaugen nach jeder Fahrt haben sie sofort überzeugt.