Inklusions-Handballer trainieren in Neuendettelsau

Tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten in 26 Sportarten an. Die deutschen Handballer haben in Neuendettelsau ein dreitägiges Trainingscamp absolviert. In Zweiergruppen warfen sich die Handballer in der Turmhalle in Neuendettelsau Bälle zu, spurteten Richtung Tor und versuchten, sich von den Trainingsgegnern den Ball nicht wieder abnehmen zu lassen. Das Besondere: Hier trainieren Menschen mit und ohne Behinderung. Es ist das erste Trainingscamp für die Mannschaft, die im Sommer bei den Special Olympic World Games in Berlin antreten wird.

Athleten aus vielen Teilen Deutschlands – auch aus Neuendettelsau

Neun der 15 Spieler, die unter anderem aus Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Hessen kommen, haben eine Beeinträchtigung, Der 24-jährige Ricardo arbeitet in einer Werkstatt für Behinderte in Neuendettelsau, das Trainingscamp ist für ihn also ein Heimspiel. Dass er beim Internationalen Wettbewerb in Berlin dabei sein darf, darauf ist er mächtig stolz.

“Meine Aufregung ist schon groß, aber ich versuche sie zu verdrängen und mich voll auf die Trainingseinheit zu konzentrieren.“ Ricardo Rediske

Die meisten seiner Mitspieler kennt Ricardo noch gar nicht richtig. Die Ausnahme ist Justin Bui. Mit dem 22-Jährigen spielt Ricardo schon seit einem Jahr in einer Mannschaft. Der angehende Erzieher kommt auch aus Neuendettelsauch und ist einer der Nationalspieler ohne Behinderung. Damit hat er eine besondere Rolle in der Mannschaft. Er muss seine Mitspieler mit Handicap während des Spiels etwas koordinieren und anleiten. Er lenkt sie, je nach Fähigkeit, sich mehr im Angriff oder der Abwehr einzusetzen.

„Ich bin quasi ein Mannschaftskapitän und schaue, dass alles normal läuft.“ Justin Bui, angehender Erzieher und Handballspieler

In den Spielen der inklusiven Mannschaften läuft es ab wie beim herkömmlichen Handball – mit ein paar Abweichungen, wie Erik Jogreve, der Headcoach, also der sportliche Leiter der Handball-Delegation, erklärt.

“Ein Unterschied ist zum Beispiel, dass wir keine Dreier-Bälle beim Spiel verwenden, die sonst üblich sind. Wir spielen mit etwas kleineren Zweier-Bälle, die auch im Damenhandball genommen werden. Ansonsten haben wir beim Handball aber ein ganz normales Spielfeld. Wenn wir im Turnierbetrieb spielen, beträgt die Spielzeit zwei mal 20 Minuten, im regulären Handball sind es zwei mal 30 Minuten. Ansonsten haben wir beim Handball die ganz normalen internationalen Regeln.“ Erik Jogreve, Headcoach Handball-Delegation

Sport verbindet, ob mit oder ohne Behinderung. Im Team stehen der Spaß am Sport und an der gemeinsamen Aktivität im Vordergrund, Cheftrainer Sebastian Tröndle hat die Mannschaftsmitglieder im vergangenen Jahr mit ausgesucht und ist überzeugt, dass seine Jungs in Berlin eine Medaille holen werden. Schließlich seien sie alle fit, würden gut mitziehen und hätten einfach große Lust am Spielen.

Straffes Training

Bis zu den World Games im Juni gibt es für die Handballer noch zwei weitere Trainingscamps in Hessen und Baden-Württemberg. Doch auch dazwischen bleibt wenig Zeit zum Faulenzen. Ricardo und Justin nehmen die Vorbereitung für den Wettkampf sehr ernst. Zwischen den Camps und dem regulären Handballtraining an jedem Mittwoch wollen die beiden Neuendettelsauer versuchen, möglichst oft joggen zu gehen und sich mit Krafttraining fit zu halten Denn m Sommer in Berlin wollen sie es auf jeden Fall auf's Siegertreppchen schaffen.