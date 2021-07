Inklusion vs. Bürokratie: Wenn der Aufzug auf sich warten lässt

Es ist der vorletzte Schultag an der Grundschule Emmerting-Mehring im Landkreis-Altötting. "Am meisten mag ich mit den anderen Kindern zu spielen", sagt Sarah und flitzt bis zur Treppe. Sie hat das letzte Mal Nachmittagsunterricht, bevor es in die Ferien geht: Hausaufgabenbetreuung zusammen mit anderen Kindern.

Doch zu dem kommt die Erstklässlerin nicht ohne Hilfe: Sie sitzt im Rollstuhl, aber der Unterricht ist im ersten Stock - und ein Aufzug fehlt. Eine große Hürde für einen normalen Schulalltag. Mutter Lydia Able kommt deshalb jeden Tag in die Schule, um Sarah in den ersten Stock zu bringen. Sarah klammert sich dabei an den Rollstuhl, während die Mutter sie über 20 Stufen nach oben hievt. "Das ist inzwischen Routine, aber natürlich darf sie auf keinen Fall wegrutschen", sagt sie.

Aufzug: Geplant, beschlossen - nur noch nicht genehmigt

Dabei hat die Gemeinde schon 2019 die Planungen aufgenommen, um die Schule für Sarah barrierefrei zu machen. In diesem Frühjahr hat die Gemeinde den Bau eines Aufzugs beschlossen - eine Investition von etwa 228.000 Euro. Für das barrierefreie Bauen übernimmt der Freistaat etwa die Hälfte der Kosten, mit dem Ziel, Inklusion zu fördern.

Nachdem der Beschluss gefasst war, ging alles an das Landratsamt in Altötting. Denn das muss das Vorhaben genehmigen. Doch das dauerte. "Es ist im Landratsamt schon seiner Wege gegangen – nur eben nicht mit hoher Priorität", sagt Gisela Kriegl, dritte Bürgermeisterin in Emmerting und Inklusionsbeauftragte im Ort. Das Landratsamt teilt auf BR-Anfrage schriftlich mit, es handele sich bei der Schule um einen Sonderbau und als solcher gebe es einen entsprechend umfassenden Prüfumfang. Die Genehmigung sei nun aber erteilt worden - genau am Tag der BR-Anfrage.

Baubeginn Mitte September 2021 - "wenn alles gut geht"

"Wenn alles gut geht, ist Baubeginn Mitte September 2021", teilt die dritte Bürgermeisterin in Emmtering, Gisela Kriegl, auf BR-Nachfrage schriftlich mit. Zum Schulanfang also könnten die Bauarbeiten starten. Aber auch das, schränkt Kriegl ein, hänge davon ab, ob die beauftragte Firma das Datum einhalten könne. Bis wann der Aufzug fertig ist, ist also noch unklar. Bis dahin sind die Eltern weiter auf sich allein gestellt.

Eltern auf sich allein gestellt - "aus versicherungstechnischen Gründen"

Denn aushelfen darf niemand, nicht einmal Sarahs Schulbegleiterin. "Es haben uns ganz viele angeboten, uns die Arbeit abzunehmen", sagt Lydia Able. Aber aus versicherungstechnischen Gründen geht das nicht. "Wenn dem Helfer die Sarah aus der Hand kippen würde, dann wäre der Helfer beziehungsweise die Schule nicht versichert."

Sarah auf die barrierefreie Förderschule zu schicken, kommt für Familie Able nicht in Frage. Zum einen habe Sarah gute Noten. Zum anderen tue der Erstklässlerin der Kontakt zu den anderen Kindern gut, sagt Mutter Lydia: "Die Sarah war früher sehr depressiv und sehr zurückgezogen – und jetzt – sie genießt es, sie blüht hier auf – und sie ist einfach eine unter vielen."