Inklusion: Mit allen Sinnen durchs Schloss Höchstädt

Sehen, gehen, hören und fühlen – für Menschen ohne Behinderung ist das ganz selbstverständlich – einfach inklusive. Für Menschen mit Handicap aber nicht. Die Bezirksausstellung "Alles inklusive!" auf Schloss Höchstädt will das ändern. Mit allen Sinnen geht es für die Besucherinnen und Besucher durch diese interaktive Ausstellung für die ganze Familie.

Inklusion erfahr- und erlebbar machen

Die 9-jährige Hanna war schon in der Ausstellung und hat sich zum ersten Mal in einen blinden Menschen hineinversetzt. "Da hat man sich eine Brille aufgesetzt, wo es schwarz war und musste verschiedene Teile fühlen, zum Beispiel Holz oder Gras", sagt Hanna.

Und wie ist es, sich nur mit Blindenstock oder Rollstuhl fortzubewegen? All das kann man in der Ausstellung in einem Parcours selbst mal ausprobieren. Das soll die Besucher der Ausstellung sensibilisieren. Unter dem Motto "Barriere? Freiheit!" darf auf der "Barrieren-Baustelle" gewerkelt werden.

Gehörlose Menschen können z.B. auch Musik wahrnehmen – über den Bass und über die Bilder. Die Virtual Reality-Brille des Künstlerkollektivs "Wide Horizon Films" macht Musik für Gehörlose sichtbar. Die sechs Jahre alte Katharina war ganz begeistert: "Da hat man Kopfhörer aufgezogen und Musik gehört und Muster gesehen – die haben sich bewegt, so wie die Musik war."

Und bei einem Gebärdensprache-Quiz können sich Besucherinnen und Besucher selbst an dieser Form der Kommunikation versuchen.

Herausforderungen für Menschen mit Behinderung

Was bedeutet Inklusion und wo liegen ihre Möglichkeiten und Grenzen – all diesen Fragen geht die Ausstellung nach und hat dazu mit zahlreichen Partnern zusammen gearbeitet. Es gibt Porträts, Projekte, Geschichten und Hintergründe zu den Einrichtungen für Menschen mit Handicap in der Region – etwa die Stiftung Regens Wagner oder die Lebenshilfe.

Geöffnet hat die Ausstellung noch bis zum 9. Oktober täglich außer montags von 9 bis 18 Uhr.