Inklusion in der Arbeitswelt: Mit Behinderung zum Job

Pandemie: Rückschlag für Inklusion

Das Interesse an der Jobmesse ist groß. Vor den Ständen stauen sich Interessenten, allesamt mit einer Behinderung. Für Bayerns Behindertenbeauftragten Holger Kiesel ist die Veranstaltung ein erster Anfang: nach zwei Jahren Pandemie, in der die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung stark angestiegen ist.

Auch jetzt seien bei vielen Arbeitgebern noch Vorbehalte vorhanden. "Weil sie die Folgen der Pandemie zum Teil sehr existenziell gespürt haben. Wenn es dann darum geht, wieder neu einzustellen, dann sind leider die Menschen mit Behinderung oft mit die letzten, an die gedacht wird, wenn es um gute Arbeitskräfte geht," sagt Kiesel, der ebenfalls auf einen Rollstuhl angewiesen ist. "Viele Arbeitgeber sind in der jetzigen Situation vorsichtiger als früher."

Traumjob: Für Menschen mit Behinderung arbeiten

Die Behinderung von Christina Schätzl ist nicht zu übersehen. Seit ihrer Geburt ist die aus dem Bayerwald stammende Frau auf den Rollstuhl angewiesen. Früh hat sie lernen müssen, für ihre Wünsche zu kämpfen. Die gelernte Bürokauffrau geht direkt auf die Unternehmen zu. Ihre anfängliche Nervosität hat sie schnell überwunden. Der Stand der Johanniter sagt Schätzl besonders zu. Sie betreiben in Regensburg ein inklusives Hotel. Im 'Inkludio' zu arbeiten wäre der Traum von Christina Schätzl. "Weil ich es wichtig finde, dass es Hotels gibt, die barrierefrei sind. Und dass da auch Menschen mit Behinderung arbeiten, also quasi Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung." Schätzl kennt deren Bedürfnisse genau.

'Regensburger Erklärung': Inklusion fördern

Die Unternehmen, Betriebe und sonstige Arbeitgeber, die sich auf der Inklusiven Jobmesse präsentieren, wollen die Inklusion fördern - trotz vielleicht anfänglichem Aufwand und Kosten, die sich ergeben können. "Aber wenn man konkret miteinander besprechen kann, welche Erwartungen und Bedürfnisse die jeweils andere Seite hat, dann stellt man ganz oft fest: Etwas, wovon man geglaubt hat, das geht im Leben nicht, geht dann doch", sagt Bayerns Behindertenbeauftragter Kiesel.

In Regensburg habe man die Notwendigkeit von Inklusion in der Arbeitswelt schon früh erkannt. Vor Jahren wurde bereits in der "Regensburger Erklärung" festgeschrieben, mehr Menschen wie Christina Schätzl auf dem Arbeitsmarkt eine bessere Chance zu geben. Nun hofft Kiesel, dass die Messe auch Vorbild für andere Städte wird.

Fazit: Kurz vor dem Traumjob?

Für Christina Schätzt ist die Messe schon ein voller Erfolg. Sie hat Eindruck hinterlassen, vor allem bei den Johannitern. "Die Chancen stehen sehr gut. Sie hat eine abgeschlossene Ausbildung und außerdem eine sehr offene Art. Und das kommt bei Arbeitgebern grundsätzlich gut an", sagt Sofia de Raad, zuständig für die Personalgewinnung bei den Johannitern.

Auch sonst hat Schätzl fleißig Kontakte geknüpft. Die Mappe mit den Lebensläufen ist am Ende des Tages jedenfalls dünner geworden. Ihr Fazit: "Sehr gut. Ich bekomme eine Rückmeldung. Das hört sich schon sehr vielversprechend an. Ich bin gespannt, was sich daraus ergibt." Vielleicht klappt es ja, mit dem Traumjob.