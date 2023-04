Inklusion im Job: Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung

Annerose Kümpflein läuft routiniert an den Tischen im Café Lebenskunst in Gunzenhausen vorbei und bringt zwei Gästen die Speisekarten. Seit zwölf Jahren steht sie hier schon hinter dem Tresen. Bestellungen aufnehmen, kassieren oder kochen sind kein Problem mehr für die 57-Jährige. Seitdem sie im Lebenskunst der Lebenshilfe Altmühlfranken arbeitet, habe sie sich verändert. "Ich gehe viel besser auf die Leute zu", sagt sie. Das geht auch Laura Wanger so. Sie ist seit vier Jahren Teil des Teams. "Ich bin selbstbewusster geworden", sagt die 24-Jährige. Fabian Groß hat im Café Kochen gelernt. "Das macht Spaß", findet der junge Mann.

Tür zum ersten Arbeitsmarkt

Die Jobs in dem Café sind Arbeitsplätze der Weißenburger Werkstätten. Insgesamt vier Menschen mit Handicap arbeiten in Gunzenhausen – unterstützt von drei Frauen. Im Lebenskunst könnten die Menschen mit Behinderung in einem geschützten Rahmen arbeiten, erklärt Sandra Löffler, Inklusionsberaterin der Weißenburg Werkstätten. Annerose Kümpflein macht das so viel Spaß, dass sie seit kurzem eine Weiterbildung zur "Assistentin im Gastgewerbe" macht. Dieser von der IHK anerkannte Zertifikatslehrgang dauert ein Jahr. Am Ende steht dann eine praktische und eine theoretische Prüfung. "Dieses Zertifikat macht die Türe für den ersten Arbeitsmarkt wieder auf und zeigt, was die Menschen mit Behinderung können", sagt Sandra Löffler. Anneroses Kollegin Laura Wanger will den Lehrgang auch machen. Ihr macht es Spaß, zu bedienen und mit den Menschen zusammen zu sein.

Reinigungskraft in der Ellinger Residenz

Viel weniger Trubel als im Café ist am Arbeitsplatz von Monika Trescher. Die 58-Jährige ist seit einem Jahr die Reinigungskraft in der Residenz Ellingen. Zweimal die Woche putzt sie die Flure in dem barocken Prachtbau aus dem 18. Jahrhundert. Die anderen Tage arbeitet sie in einer Werkstatt der Lebenshilfe. Die Arbeit in der Residenz hat Monika Trescher selbst gefunden und den Job mithilfe der Lebenhilfe auch bekommen. "Ich komme wieder unter die anderen Leute. Ich komme wieder in die Kultur, in die heutige Wirtschaft mit rein", freut sich Monika Trescher.

Unterstützung durch den Jobcoach

Der Job in der Residenz ist ein sogenannter Außenarbeitsplatz. Aktuell gibt es elf davon bei den Weißenburger Werkstätten, erklärt Jobcoach Wolfgang Philipp-Krauß. Er ist der Ansprechpartner für Monika Trescher und die Arbeitgeber, wenn es Probleme gibt, aber auch wenn zum Beispiel neue Arbeitskleidung nötig ist. Würde es nach Monika Trescher gehen, gäbe es viel mehr solche Außenarbeitsplätze wie ihren. "Sämtliche Unternehmen haben schwere und leichte Tätigkeiten. Diese Wirtschaftsunternehmen, sollen so einem Behinderten oder jemanden, der arbeiten will, mit eingliedern im Betrieb", findet die 58-Jährige.

Individuelle Lösungen für Menschen mit Behinderung

Allerdings sei ein Außenarbeitsplatz nicht für jeden etwas, erklärt Jobcoach Philipp-Krauß. Einige kehren wieder in die Werkstätten zurück, weil sie ihre Freunde dort vermissen. Andere kämen aus dem ersten Arbeitsmarkt und könnten aufgrund ihrer Erkrankung dort nicht mehr arbeiten. Die Verantwortlichen bei der Weißenburger Werkstätten versuchen, für jeden eine individuelle Lösung zu finden. "Wir schauen nach den Kompetenzen und versuchen, Potential zu erkennen. Man muss sich erst ausprobieren, um das richtige zu finden", erklärt Sandra Löffler. Das passiere zum Beispiel mit Praktika in verschiedenen Bereichen.

Noch ein langer Weg zur Inklusion

Der Job habe großen Einfluss auf das Leben, sagt Sandra Löffler. Das sei bei Menschen mit Handicap nicht anders, wie bei allen anderen. Wer in seinem Beruf aufgeht, erfahre oft Selbstwirksamkeit. "Wenn man eine Selbstwirksamkeit spürt und erleben darf, dann sind die Wegen offen, um persönlich zu reifen und sich zu entwickeln", ist Löffler überzeugt. Sie habe schon viele erstaunliche Entwicklungen gesehen, weil Menschen ernstgenommen wurden und selbst mitentscheiden durften, welchen Weg sie gehen, erzählt die Inklusionsberaterin. Aber: Der Weg zu kompletter Inklusion auf dem Arbeitsmarkt sei noch weit, sagt Jobcoach Wolfgang Philipp-Krauß. Dafür gebe es noch zu viele Unsicherheiten – auf beiden Seiten. Deshalb sei der Weg mit der Begleitung durch Jobcoaches ein guter Anfang, ist Philpp-Krauß überzeugt.