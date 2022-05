Inklusion an Schulen – Lehrkräfte fühlen sich allein gelassen

Das Zeugnis im Bereich Inklusion in bayerischen Klassenzimmern fällt mangelhaft aus: Es fehlt an Personal, an guten Fortbildungsangeboten und schlicht auch an der Zeit. Zu diesem Schluss kommt der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV). Eine Befragung von rund 700 Lehrkräften an bayerischen Schulen, die der BLLV durchgeführt hat, unterstreicht das Problem.

Hohe Frustration bei Lehrkräften

Demnach geben 97 Prozent der Befragten an, Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen und Behinderungen sei im Schulalltag unter den derzeitigen Rahmenbedingungen des Ministeriums nicht realisierbar. Rund 80 Prozent wünschen sich die Einbindung von Sonderpädagogen im Unterricht. Nur rund ein Drittel der Lehrkräfte gab an, dass sie generell Unterstützung etwa durch Schulbegleitung und Sozialpädagoginnen bekommen. Hier wird die hohe Frustration der Befragten deutlich, die sich von der Politik allein gelassen fühlen.

Lange Wartezeiten bei Schulbegleitung

Mittelschullehrerin Monika Faltermeier berichtet BR24 von einem aktuellen Fall an ihrer Schule. Bei einem 5. Klässler, der in seiner neuen Klasse durch aggressives Verhalten wie Schläge, Tritte und Beißen auffällt, stellt die Klassenlehrerin zu Beginn des Schuljahres einen Antrag auf sonderpädagogischen Förderbedarf. Bei Bewilligung besteht dann Anspruch auf Unterstützung der Lehrkraft durch die sogenannte Schulbegleitung, also qualifizierte Hilfskräfte.

Der Junge könnte individuell betreut und trotzdem zusammen mit den anderen 24 Kindern seiner Klasse unterrichtet werden. Doch allein der Antrag ist mehrere Wochen in Bearbeitung. Bis der Klasse schließlich eine Schulbegleitung für den Jungen zugeteilt wird, dauert es insgesamt vier Monate. Bis dahin, so Faltermaier, seien sowohl Schüler als auch Lehrerin verzweifelt.

BLLV fordert: Neues Konzept muss her

Bei weitem kein Einzelfall, sondern oft Alltag gerade an Grund- und Mittelschulen, so BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. Sie kritisiert im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, man dürfe die Lehrkräfte hier nicht alleine lassen: Aktuell werde Inklusion nur durch den Einsatz und pädagogischen Idealismus von Lehrerinnen und Lehrern am Leben gehalten.

Die Forderung des BLLV ans Kultusministerium: Es brauche dringend ein neues Konzept für die Schulbegleitung. Fleischmann dazu: "Es gibt Konzepte und Ideen für eine gelungene Inklusion. Nach über 15 Jahren wird es Zeit, diese endlich umzusetzen."

Kultusministerium: Jährlich 100 neue Stellen im Bereich Inklusion

Vom Kultusministerium heißt es dazu in einer schriftlichen Stellungnahme, der Freistaat investiere bereits seit 2011 massiv in Inklusion. So seien bis einschließlich 2021/22 schulartübergreifend 1.100 zusätzliche Stellen für die Umsetzung der Inklusion bereitgestellt worden, also pro Jahr 100 zusätzliche Stellen. Diese Stellen sind mit Lehrkräften für Sonderpädagogik oder Lehrkräften in den übrigen Lehrämtern für die Einzelinklusion besetzt.

Ein großer Teil dieser Lehrkräfte für Sonderpädagogik unterstützt die Umsetzung der Inklusion an allgemeinen Schulen durch die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste (MSD). Sie werden aber auch an Grund- und Mittelschulen mit Schulprofil Inklusion eingesetzt, für den Aufbau von Beratungseinrichtungen und zur Stärkung der Schulberatungsstellen sowie zur Stärkung der inklusiven Regionen in Bayern. Zudem sollen Beratungs- und Unterstützungsangebote laut Ministerium gezielt ausgebaut werden.