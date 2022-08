Inklusion am Volksfest: Mit dem Rollstuhl durch die Massen

Mario Petzendorfer strahlt, kann es kaum erwarten: endlich wieder Straubinger Gäubodenvolksfest. Vor sieben Jahren war Petzendorfer das letzte Mal am Volksfest, 2016 hatte er einen schweren Motorradunfall, ist seitdem querschnittsgelähmt. Dieses Jahr fährt er zum ersten Mal im Rollstuhl aufs Volksfest. Doch wie behindertenfreundlich ist das Gäubodenvolksfest? Petzendorfer testet es. Die erste Herausforderung: Sicher durch die Menschenmasse fahren. "Da muss ich gewaltig aufpassen, was passiert – dass ich keinen anfahre, dass mich keiner überrennt."

Luxus-Rollstuhl: Freiheit und Flexibilität hat ihren Preis

Petzendorfer hat aber einen Vorteil: Sein Rollstuhl ist kein herkömmlicher, sondern eine Kombination aus Rollstuhl und Segway. "Der kann sich auf einer Achse im Stand drehen, im engen Aufzug kann ich mich locker umdrehen und ich habe hier eine Hand frei, kann sogar einen Regenschirm halten", erklärt er. Das alles wäre mit einem normalen Rollstuhl nicht möglich. Doch die Freiheit und Flexibilität kostet Petzendorfer viel: 20.000 Euro. Die Krankenkasse zahlt für so etwas nicht. Aber Petzendorfer ist es das wert.

Barrieren für Rollstuhlfahrer– auch in den Köpfen der Menschen

Dennoch stößt er mit der Kombi aus Rollstuhl und Segway am Volksfest an seine Grenzen: Barrieren herrschen vor allem in den Köpfen der Menschen vor: "Oft wird man direkt angestarrt – wir sind nur Behinderte, die ihren Spaß haben wollen."

Barrieren auch bei den Essensständen am Festplatz – viele stehen auf Podesten, unerreichbar für Menschen wie Petzendorfer. Rampen für Rollstuhlfahrer gibt es nicht, was Petzendorfer kritisiert. "Oft ist es bei Planungssachen so, dass ich mir denke: War denn da kein Rollstuhlfahrer dabei?" Um Schoko-Erdbeeren zu kaufen, ist Petzendorfer auf die Hilfe seiner Familie angewiesen. In solchen Momenten merke er, dass er einen Teil seiner Selbstständigkeit verloren hat.

Begehung mit Behindertenbeirat über Festplatz

Um das Problem fehlender Rampen – vor allem an Ständen von Schaustellern am Festplatz – weiß auch Daniel Winklmaier von der Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs-GmbH. Manchmal gehe es aus Gründen der Statik nicht anders. "Es wird aber immer jemand vom Stand kommen und den Menschen helfen", so Winklmaier.

Die Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs-GmbH führt jedes Jahr einen Tag vor dem Start des Volksfests in Straubing eine Begehung mit dem Behindertenbeirat über den Festplatz durch. Rollstuhlfahrer und auch blinde Menschen informieren dabei, wo nachgebessert werden kann. Wie Winklmaier sagt, gab es auch dieses Jahr wieder Verbesserungen: Ausschilderungen für Behinderten-Toiletten wurden in Festzelten angebracht, Entfernungen angegeben, Unebenheiten in Zeltböden entfernt.

Lebenshilfe Regensburg: "Zugänge zum Bierzelt und Toiletten barrierefrei"

Und tatsächlich: Die Behinderten-Toiletten sind barrierefrei, vieles wird für Menschen mit Behinderung ausgeschildert, Hilfe wird angeboten. Das kommt beim Straubinger Mario Petzendorfer gut an – ebenso viele Sitzgelegenheiten in den Zelten mit Rückenlehnen. Auf diese ist er angewiesen. Ihm fällt auch auf, dass viele Menschen im Rollstuhl da sind: "Ich finde das super: Wir wollen aufs Volksfest."

Das kommt auch bei der Regensburger Lebenshilfe an, die einen Ausflug zum Volksfest macht: "Die Zugänge zum Bierzelt und den Toiletten sind sehr gut, da können wir nicht klagen", so Sandra Weiß. Nur die Behindertenparkplätze könnten besser ausgeschildert sein, um nicht mit dem Rollstuhl über eine buckelige Wiese fahren zu müssen, ergänzt Ronja Schmidt.

Auch Petzendorfer ist trotz einiger Herausforderungen zufrieden – er hat sich seinen Traum vom Gäubodenvolksfest erfüllen können, auch im Rollstuhl.