Auf den ersten Blick sehen die offiziellen Zahlen des Bayerischen Kultusministeriums gar nicht so schlecht aus: In zehn Jahren ist die Zahl der Kinder mit Behinderung, die an bayerischen Regelschulen unterrichtet werden, von 17 Prozent (2008) auf 68 Prozent (2018) gestiegen. Das klingt nach einem Erfolg. Allerdings wird der Begriff Inklusion in Bayern weit gefasst. Auch sogenannte Kooperations-, Partner- oder Offene Klassen fallen darunter, in denen Kinder mit und ohne Behinderung nur in einzelnen Fächern wie z.B. Sport gemeinsam unterrichtet werden. In Kernfächern wie Mathematik oder Deutsch lernen sie hingegen weiterhin getrennt.

Bayern setzt auf die Förderschulen

Ein knappes Drittel aller bayerischen Kinder mit Behinderung, 31 Prozent, besucht weiterhin die Förderschule (früher: Sonderschule).

Die Meinungen gehen auseinander über dieses Modell. Entschiedene Inklusions-Befürworter und Befürworterinnen setzen sich dafür ein, auf Förderschulen ganz zu verzichten. Sie würden statt dessen lieber die Regelschulen besser ausstatten, so Regina Kastner, Vorsitzende der "Landesarbeitsgemeinschaft Bayern Gemeinsam Leben - Gemeinsam Lernen":

"Ich bin der Meinung, dass grundsätzlich alle Kinder eine gemeinsame Schule besuchen sollten, das gehört zur sozialen Teilhabe dazu. Natürlich brauchen Kinder mit Behinderung mehr Förderung. Aber wir wollen die Erfahrungen aus den Förderschulen in die Regelschulen bringen. Davon profitieren alle." Regina Kastner, Vorsitzende der "Landesarbeitsgemeinschaft Bayern Gemeinsam Leben - Gemeinsam Lernen"

Auf der anderen Seite gibt es in Bayern aber auch Betroffene, Eltern und Pädagogen, die an dem bayerischen Modell mit einer starken Förderschule festhalten, da in der derzeitigen Regelschule der Personalschlüssel, aber auch die Kompetenz der Lehrer nicht ausreichen würden, um Kindern mit schweren Behinderungen wirklich gerecht zu werden. Der blinde Sozialpädagoge und Teilhabeberater Volker Tesar aus Würzburg will keine Inklusion um jeden Preis:

"Wir können nicht alle Sonderschulen abschaffen, weil es bei besonders schwerwiegenden Behinderungen - das sehe ich in der Praxis - nötig ist, einen viel intensiveren Schlüssel für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern zu haben." Sozialpädagoge Volker Tesar