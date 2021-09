Initiative will zügigen Weiterbau der B15neu

Die Bürgerinitiative Pro B15neu hat sich mehrheitlich für den Weiterbau der B 15neu nach der so genannten Variante 1C ausgesprochen. Das gab die unter anderem aus Bürgermeistern und Wirtschaftsvertretern bestehende Initiative am Mittwoch bekannt. Unterstützung dafür kommt jetzt auch aus dem Nachbarlandkreis Mühldorf.

Ursprüngliche Trasse wieder möglich

Das Votum für die Variante 1C sei ein entscheidender Schritt für die Weiterführung der B15neu in Richtung Süden, so Alfred Lantenhammer, Bürgermeister der Gemeinde Schönberg und stellvertretender Landrat im Landkreis Mühldorf. Durch diese Entscheidung des Dialogforums sei die ursprüngliche Trasse von Geisenhausen über Velden und Buchbach nach Obertaufkirchen (A94) wieder möglich. Sie habe seit 40 Jahren Bestand. Außerdem habe es in diesem Bereich keine Bauaktivitäten gegeben. Darüber hinaus seien auf der Trasse bereits vor Jahrzehnten Grundstücke vom Bund erworben worden.

Jetzt soll es schnell gehen

Lantenhammer sieht sich nun in seiner Einschätzung bestätigt, dass die B15neu nun schnellstmöglich 4-spurig weiter bis zur A94 geplant und dann auch gebaut werden muss. Ohne den Weiterbau der B15neu ab Geisenhausen stoße die B299 an ihre Grenzen. Die Verkehrsprognosen zeigten, dass sich der Verkehr auf der jetzt schon überlasteten B299 mit der Fertigstellung der Umfahrung Landshut Süd-Ost um rund 50 Prozent erhöhen werde. Dadurch drohten dem südlichen Landkreis Landshut sowie dem nördlichen Landkreis Mühldorf die völlige Überlastung.

Bürger informieren

Die Trasse 1C verläuft durch das Gebiet der Gemeinde Adlkofen im Kreis Landshut. Die Pro B15neu spricht sich für eine Informationsveranstaltung vor Ort aus. Die Anforderungen der Anrainer sollen dann aufgenommen und in der Planung mitberücksichtigt werden.

Gegner wollen Baustopp

Für die Gegner ist die B15neu ein "Straßenbaudinosaurier". Sie fürchten unter anderem um wertvolle Landschaft und wollen erreichen, dass die autobahnähnliche Bundesstraße an der A92 bei Essenbach endet. Bis dahin ist die vierspurige Strecke bereits gebaut.