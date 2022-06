Initiative Sauerteig begrüßt Klage gegen Kirchen-Verantwortliche

Die Initiative Sauerteig aus Garching an der Alz in Oberbayern hat die Klage eines Betroffenen gegen den mutmaßlichen Täter und Kirchen-Verantwortliche begrüßt. Dies sei vielleicht "endlich der Weg, den Missbrauch und das Unrecht vor einem weltlichen Gericht verhandeln zu lassen", teilte die Initiative mit.

Klage richtet sich nicht nur gegen Peter H.

Ein 38-jähriger Mann aus Bayern, der nach eigener Aussage als Kind von dem katholischen Priester Peter H. missbraucht worden ist, will nun vor dem Landgericht Traunstein klagen. Die Klageschrift richtet sich nicht nur gegen Peter H., sondern auch gegen das Erzbistum München und Freising sowie gegen zwei ehemalige Erzbischöfe, Kardinal Friedrich Wetter und den emeritierten Papst Benedikt XVI. Obwohl der Priester Peter H. 1986 bereits vom Amtsgericht Ebersberg wegen sexuellen Missbrauchs von minderjährigen Buben verurteilt worden war, setzte ihn das Erzbistum München und Freising wieder in der Seelsorge ein, unter anderem in Garching an der Alz.

Die Initiative Sauerteig aus Garching an der Alz betonte, dass ein solches Verfahren lange dauern könne und mit hohen Kosten für den Kläger verbunden sei. Deshalb will die Organisation Spenden sammeln. "Das wäre ein ganz wichtiger Schritt, dass ein ordentliches Gericht die Schuld feststellt", sagt Klaus Mittermeier von der Initiative Sauerteig gegenüber dem BR, dem Recherchenetzwerk Correctiv und der "Zeit". Gegen die Verjährung könne man heute nichts mehr machen, aber es könne noch die Schuld festgestellt werden.

"Vielleicht gibt es anderen Betroffenen den Mut, dass es noch einen Weg gibt", sagt Rosi Mittermeier, ebenfalls Mitglied der Initiative Sauerteig. Sie hofft, dass der Prozess vor einem weltlichen Gericht für Betroffene eine befreiende Wirkung hat.

Landgericht Traunstein bearbeitet Klage aktuell

Die Klage werde nun bearbeitet, teilte das Landgericht Traunstein am Mittwoch mit. Es handelt sich um eine Feststellungsklage. Mit ihr ist zwar keine strafrechtliche Verfolgung verbunden, möglicherweise könnte aber die Schuld festgestellt werden.

Kardinal Friedrich Wetter kündigte gegenüber Correctiv, der ZEIT und dem BR an, keinen Antrag auf Verjährung stellen zu wollen. Ein Sprecher des erzbischöflichen Ordinariats München bat um Verständnis, "dass sich die Erzdiözese München und Freising nicht zu einem laufenden gerichtlichen Verfahren äußert". Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ließ eine Anfrage ebenso unbeantwortet wie der ehemalige Priester Peter H.

Mit Informationen der KNA.