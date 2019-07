Initiative im Fichtelgebirge: NaturRaum Open Air am Fichtelsee

Die Idee, eine große Party am Fichtelsee auf die Beine zu stellen war bereits ein Jugendtraum der sieben Fichtelgebirgler. Im vergangen Jahr haben sie ihn verwirklicht und ein Festival auf die Beine gestellt, das Party und Regionalität verbindet. Die Erstauflage war ein voller Erfolg, rund 2.5000 Besucher kamen. Am Samstag beginnt die Neuauflage um 12.00 Uhr.

Alpakas und Yoga

An über 30 Ständen bieten Aussteller und Künstler aus der Region ihre Arbeiten und dazu sind Infostände mit regionalen Angeboten aufgebaut. Zudem werden Yoga- und Klangschalenkurse sowie Alpaka-Wanderungen am See angeboten. Im Mittelpunkt des Festivals steht die Musik, so die Verantwortlichen. DJs aus der näheren Umgebung werden ebenso erwartet wie ein Künstler aus Berlin. Der Gewinn des Festivals ist für den guten Zweck und kommt den Vereinen im Fichtelgebirge zu Gute.