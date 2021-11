Initiative für zweite NSU-Untersuchung im Landtag gestartet

Mit einer parlamentarischen Initiative wollen die Landtagsfraktionen von Grünen und SPD erreichen, dass zum zweiten Mal ein NSU-Untersuchungsausschuss eingerichtet wird. Denn es seien noch "zahlreiche Fragen ungeklärt", heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Landtagsfraktionen. In einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe sollen diese Fragen zusammengetragen werden – so der Plan von Grünen und SPD. Sprecher der beiden Parteien wollen dafür mit allen Landtagsfraktionen das Gespräch suchen, außer mit der AfD-Fraktion.

Erster NSU-Untersuchungsausschuss tagte 2012 bis 2013

Der Bayerische Landtag hatte sich mit den Verbrechen der rechtsextremen Terrorgruppe NSU erstmals 2012 bis 2013 vertieft auseinandergesetzt. Dem selbsternannten "Nationalsozialistischen Untergrund" werden zehn Morde, drei Bombenanschläge und 15 Banküberfälle zugerechnet. Allein fünf Menschen mit Migrationshintergrund tötete der NSU in Bayern. Im Schlussbericht des ersten NSU-Untersuchungsausschusses waren sich die einzelnen Fraktionen uneinig in der Bewertung. SPD und Grüne verlangten damals insbesondere Reformen beim Verfassungsschutz.

Ungeklärt: Wer half dem NSU?

Seit Ende vergangenen Jahres bemühen sich Grüne und Sozialdemokraten im Landtag um einen neuen NSU-Untersuchungsausschuss. Sie begründen das mit den offenen Fragen, die es noch gebe. Es seien Fragen, die auch im NSU-Prozess, der im August 2018 endete, nicht geklärt worden seien. Als Beispiel nennen die beiden Fraktionen von Grünen und SPD die Frage nach Helfern des NSU und offene Hintergründe von Ermittlungspannen. Zu diesen Themenkomplexen hatte in den vergangenen Jahren insbesondere das gemeinsame Rechercheteam von Bayerischem Rundfunk und den Nürnberger Nachrichten Informationen und Indizien ans Licht gebracht.

Grüne: "Bayern war hauptsächliches Tatland des NSU"

In einer gemeinsam veröffentlichten Pressemitteilung schreiben Grüne und SPD: "Auch zehn Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU sind die berechtigten Fragen der Angehörigen der Opfer nach den Hintergründen der Taten, dem Unterstützernetzwerk des NSU in Bayern und der Auswahl der Opfer immer noch nicht beantwortet." Der Grünen-Sprecher für Strategien gegen Rechtsextremismus, Cemal Bozoğlu, kritisiert: "Wir wissen immer noch nicht, warum Bayern mit fünf Morden und einem Sprengstoffanschlag das Haupttatland des NSU war, wie die Opfer ausgewählt und ausgespäht wurden (…)." Der Landtag sei es den Opfern des NSU schuldig, die Tathintergründe und Unterstützernetzwerke aufzuklären.

SPD: "Für Aufklärung darf nichts unversucht bleiben"

Der Sprecher der SPD-Landtagsfraktion für den Kampf gegen Rechtsextremismus, Florian Ritter, betont, es dürfe nichts unversucht bleiben, um die noch offenen Sachverhalte der NSU-Verbrechen zu klären. Er verwies außerdem darauf: Die SPD-Fraktion werde in ihrer nächsten Sitzung formal über das weitere Vorgehen im Landtag entscheiden.

Auch Bürger-Petition und Nürnberger Stadtrat machen Druck

Auch die Angehörigen und Vertreter der Zivilgesellschaft fordern die Einrichtung eines zweiten NSU-Untersuchungsausschusses. Sie haben im Frühjahr dieses Jahres eine entsprechende Petition gestartet, die sich an den Bayerischen Landtag richtet. Im Mai dieses Jahres hat sich auch der Nürnberger Stadtrat mit einer Resolution dieser Forderung angeschlossen.

In Nürnberg wurden drei Menschen vom NSU ermordet: Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdogru und Ismail Yasar. In München tötete der NSU zwei Menschen mit Migrationshintergrund: Habil Kilic und Theodorus Boulgarides. Auch ein Bombenanschlag 1999 auf eine Gaststätte in der Nürnberger Südstadt – mit einem Schwerverletzten – geht auf das Konto des NSU.