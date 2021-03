Initiative fordert Schulöffnungen unabhängig von Inzidenzwerten

Inzidenz in Nürnberg laut RKI bei 134,4

In Nürnberg liegt die 7-Tage-Inzidenz laut RKI derzeit bei 134,4. Schulen und Kitas sind seit Montag, den 15. März 21 bereits wieder geschlossen, nachdem die Inzidenz vergangene Woche den Wert von 100 überschritten hatte. "Was das mit Kinder und deren Familien macht, wenn sie jeden Tag darum zittern müssen, ob die Schulen offen bleiben, um dann kurzfristig wieder vor verschlossenen Türen zu stehen, scheint der Politik nicht wirklich bewusst zu sein", so Kirsten Marschall.