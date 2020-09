Initiative fordert mehr Platz für Labore am Siemens Campus

Auf dem Siemens Campus in Erlangen findet am Dienstagvormittag von 09.00 bis 10.00 Uhr eine Kundgebung statt. Unter dem Motto "Neue Technologien und Energieversorgung der Zukunft – nur mit uns" fordert eine Initiative, dass die Infrastruktur für Forschung und Erprobung auf dem Siemens Campus erhalten bleiben müsse. Dazu haben die Initiatoren eine Petition im Internet gestartet. Sie befürchten, dass die aktuellen Bauplanungen am Campus nicht ausreichend den Bedürfnissen nach Labor- und Testeinrichtungen entsprechen.

Initiative sorgt sich um Existenz einzelner Betriebe

Forschungsarbeitsplätze hätten besondere bauliche Anforderungen. Würden diese in der Planung nicht berücksichtigt, wären Arbeitsplätze am Campus nicht mehr realisierbar. Das wiederum hätte die Folge, dass Kompetenzen nicht am Standort verbleiben und Betriebe oder Betriebsteile in ihrer Existenz gefährdet seien. Die Siemens AG als Eigentümerin und alleinige Entwicklerin des Campus Erlangen müsse ihre Verantwortung für Arbeitsplätze und Betriebe gerecht werden. Etliche Einheiten wie Healthineers, Mobility und Energy seien in den vergangenen fünf Jahren ausgegliedert worden und derzeit ebenso wie Framatome/Areva Mieter auf dem Campus-Gelände.

Siemens setzt auf bilaterale Gespräche

Die Initiative aus Vertrauensleuten und Betriebsräten dieser Unternehmen halten es für dringend geboten, alle Nutzer des Campus-Geländes an einen Tisch zu bringen. Laut Organisatoren habe die Siemens AG der Initiative mitgeteilt, dass sie ausschließlich "mit den betroffenen Einheiten der Siemens AG und ihren Betriebsräten" bilaterale Gespräche führen will. Die Flächenbedarfe für Forschung, Entwicklung und Erprobung müssen aber transparent gemacht werden und in den Bauplänen sinnvoll Berücksichtigung finden, fordert die Initiative.

Siemens Campus soll 500 Millionen Euro kosten

Startschuss für den Siemens-Campus war Anfang 2014. Damals schlossen der Freistaat Bayern, die Stadt Erlangen und die Siemens AG eine entsprechende Rahmenvereinbarung. Veranschlagt sind Kosten in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro für den neuen Campus. Auf dem ehemaligen Forschungsgelände, das seit 1965 bestand, wird in zehn Jahren im Süden der Stadt Erlangen ein neuer Stadtteil entstanden sein. Dann wird auch die Uni Erlangen-Nürnberg in den sogenannten Himbeerpalast, im dem jetzt die Siemens-Verwaltung arbeitet, umziehen.