Initiative bestreitet Kompromiss zur Rodung für Lech-Stahlwerke

Die Bürgerinitiative Lech-Schmuttertal will an ihrem Kampf für den Bannwald nahe der Lech-Stahlwerke in Meitingen festhalten. Das bekräftigte Markus Eckstein, Sprecher der Initiative, heute im Gespräch mit dem BR. Er trat damit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) entgegen, der nach einem Besuch in Meitingen von einem "tragfähigen Kompromiss" gesprochen hatte.

Den Besuch des Wirtschaftsministers am vergangenen Freitag habe die Initiative vielmehr genutzt, um klar zu machen, wie wichtig der Bannwald für Anwohner und Naturschützer sei. Einen Kompromiss oder gar eine Zustimmung zur Rodung von Bannwaldflächen habe es als Fazit des Gesprächs sicher nicht gegeben, betonte Eckstein.

Bürgerinitiative sieht wertvolles Biotop im Bannwald in Gefahr

Eine Zustimmung zu einer Rodung „wäre ja auch völlig widersinnig", erklärte BI-Vorstand Eckstein, da eine im Oktober im Landtag übergebene Petition der Bürgerinitiative zu dem Thema noch in der Bearbeitung sei. Der Neubau von Betriebsteilen in einen Wald, der höchsten Schutzstatus genießt, verbietet sich nach Ansicht der Initiative. Der Wald stelle mittlerweile ein Biotop sondergleichen dar. Anwohner fürchten außerdem mehr Lärm und Dreck, sollten neue Betriebsstellen in den Wald gebaut werden.

Lech-Stahlwerke wollen wachsen und Arbeitsplätze schaffen

Die Lech-Stahlwerke wollen künftig 300.000 Tonnen mehr Rohstahl pro Jahr produzieren und 350 Arbeitsplätze schaffen. Auf knapp 18 Hektar gerodetem Wald sollen dazu neue Hallen für die Stahlveredelung und für Stahlrecycling errichtet werden. Die Gemeinde erklärte, das als Ausgleichsfläche vorgesehene Areal wäre deutlich größer als die wegfallende Waldfläche. Der neue Schutzwald soll zudem qualitativ besser sein und, was Natur- und Artenschutz betrifft, mehr leisten als die zu rodenden Flächen. Anfang Dezember soll das Thema Bannwald erneut im Meitinger Gemeinderat diskutiert werden.