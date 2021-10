Inhaber von Hanf-Läden wegen THC-haltigem Tee verurteilt

Im Prozess um den Verkauf illegaler Produkte in Hanf-Läden in Würzburg und Schweinfurt ist das Urteil gefallen: Das Amtsgericht Würzburg hat die Laden-Inhaber und einen Angestellten zu Geldstrafen verurteilt, weil sie fahrlässig mit Betäubungsmitteln gehandelt haben. In den Läden soll ein Nutzhanf-Blütentee mit einer geringfügigen Menge an Tetrahydrocannabinol (THC) verkauft worden sein.

Konsumenten können durch Tee in Rauschzustand geraten

Der Tee ist laut Gericht grundsätzlich geeignet, um einen Rauschzustand zu erzeugen. Der Missbrauch des Tees sei daher nicht ausgeschlossen. Neben den Inhabern ist auch ein Angestellter verurteilt worden. Das Gericht begründet die Entscheidung damit, dass die Angeklagten zwar nichts von den Inhaltsstoffen des Tees gewusst oder dies billigend in Kauf genommen haben. Sie hätten die Inhaltsstoffe aber erkennen können und müssen.

Gericht verhängte Geldstrafen

Der Hauptangeklagte – einer der Inhaber – ist zusätzlich wegen Beleidigung in zwei Fällen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und unerlaubten Besitzes einer verbotenen Waffe verurteilt worden. Insgesamt muss er eine Geldstrafe in Höhe von 13.200 Euro zahlen. Eine Mitinhaberin muss auch wegen einer Beleidigung insgesamt 4.800 Euro Strafe zahlen. Der Angestellte wurde wegen der fahrlässigen Abgabe und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro verurteilt. Zwei ehemalige Ladeninhaber sind verwarnt worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor Haftstrafen für die beiden Geschäftsführer gefordert. Der Vorwurf: unerlaubter Handel und Besitz von Betäubungsmitteln. Außerdem hatte ihnen die Staatsanwaltschaft vorgeworfen, auch an Minderjährige verkauft zu haben.

Beweismittel landeten im Labor

Bei Razzien im November 2019 hatte die Polizei verschiedene Produkte in den Hanf-Läden beschlagnahmt – darunter Nahrungsergänzungsmittel wie Multivitamintabletten und auch Öle, Pulver und Kapseln. Die Produkte sollten auf den Gehalt des Wirkstoffs THC hin geprüft werden.