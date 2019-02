27.02.2019, 10:10 Uhr

Ingolstädter wegen Kampfausbildung in Russland vor Gericht

Ein Ingolstädter steht ab heute wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Russland vor Gericht. Er soll geplant haben, in der Ukraine in den Kampf zu ziehen.