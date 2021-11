Ingolstädter soll versucht haben, schwangere Freundin anzuzünden

Die Polizei in Ingolstadt sucht Zeugen die in der Nacht auf Dienstag einen Streit in der Nähe des Klenzeparks mitbekommen haben. Ein 21-Jähriger war den Angaben zufolge mit seiner schwangeren Freundin in Streit geraten. Er soll versucht haben, die 17-Jährige anzuzünden.

Mit brennbarer Flüssigkeit bespritzt

Der 21-Jährige war um kurz nach Mitternacht mit seiner Freundin in Streit geraten. Im Bereich des Klenzeparks soll der Mann die 17-Jährige mit einer brennbaren Flüssigkeit bespritzt und sie dann mit einer Zigarettenkippe beworfen haben. Die Flüssigkeit sei dadurch jedoch nicht entzündet worden.

Polizei sucht Zeugen

Passanten schritten ein und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen den 21-Jährigen erging Haftbefehl. Die Kriminalpolizei Ingolstadt sucht nach Zeugen, insbesondere nach einer Gruppe von Jugendlichen, die den Streit mitbekommen haben sollen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden.