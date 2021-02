Ingolstädter Karatekas starten bei Online-WM

In ihren Karate-Anzügen trainieren vier Schwarzgurtträger mehrfach die Woche. Die Männer haben dafür eine Ausnahmegenehmigung, denn sie sind im Bundeskader ihrer Karateart "Kyokushinkai". Eigentlich gehört zu dieser Karateart immer auch der direkte Kampf "Mann gegen Mann" oder "Frau gegen Frau", der sogenannte "Kumite". Doch bei der WM wird kein einziger Kampf zu sehen sein.

Kata – die kontaktfreie Säule von Karate

Bei der WM zeigen die Athleten ausschließlich "Kata". Sie bildet eine der drei Säulen jeder Karateart. Nach den Grundtechniken lernen die Sportler "Kata". Darunter versteht man eine streng festgelegte Abfolge von Bewegungen, eine Art Kombination der Grundtechniken, die die Karateka auf den eigentlichen Kampf vorbereiten. Weil jeder Athlet diese Kata-Choreographien für alleine ausführt, lassen sie sich auch in Pandemiezeiten praktizieren.

Ohne Zuschauer vor einem Monitor

Bei der WM am Samstag, 27. Februar, zeigen die Athleten deshalb ausschließlich diese völlig kontaktfreie Karatedisziplin, die "Kata". Sie präsentieren sie vor einem großen Monitor alleine in ihrer Ingolstädter Turnhalle. Anwesend sind nur die Sportler, denn Zuschauer sind nicht erlaubt. Die WM-Richter, die selbst über die Welt verstreut vor ihren Bildschirmen sitzen, bewerten die Energie, die Technik und die Ausstrahlung der Sportler.

Alter spielt bei Kata kaum eine Rolle

Wer diese Kriterien erfüllt, kann in jedem Kata-Wettbewerb Punkte sammeln, auch bei der WM. Deshalb kann auch Trainer Andreas Rosenhammer bei der WM antreten. Der 57-Jährige praktiziert bereits seit 40 Jahren Karate und trainiert beim Ingolstädter Oyama-Karate Verein seine beiden Mitstreiter Georg Matuschik und Manuel Meier. Noch ein weiterer Ingolstädter Schwarzgurt hat zwar für die WM trainiert, kann aber aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen.

Langes Warten auf kurze Darbietung

Auch wenn die Darbietung der "Kata" kaum zwei Minuten dauert, müssen sich die Sportler am WM-Tag in Geduld üben: Noch ist völlig offen, wann genau am Samstag die Wettbewerbsrichter die Ingolstädter WM-Teilnehmer aufrufen und vor die Kamera bitten werden. Wer möchte, kann die WM am Wettkampftag allerdings von zuhause aus verfolgen. Auf der Homepage des Ingolstädter Vereins lassen sich ab Sonntag auch die Ergebnisse nachschauen.

Hoffen auf gute Internetverbindungen

In Ingolstadt hofft man, dass die Sportler überall auf der Welt stabile Internetverbindungen haben. Immerhin kommen die rund tausend WM-Teilnehmer aus Ländern rund um den Globus, aus Australien, Brasilien, der Ukraine, Kasachstan oder Andorra. Insgesamt ist der Verband in 120 Ländern vertreten.

Gleich mehrere Premieren bei der WM

Auf jeden Fall freuen sich die vier Ingolstädter Schwarzgurtträger sehr, dass sie im Vorfeld trainieren und nun an der WM teilnehmen dürfen. Während der Coronazeit kam ihr Vereinsleben nahezu zum Erliegen. Die normalen Trainingseinheiten für Kinder und Erwachsene fielen der Pandemie zum Opfer. Umso wichtiger ist für sie, dass ihr Verein durch die Teilnahme an der WM wieder mehr in Erscheinung tritt. Sie hoffen auf eine gute Platzierung. Das wäre ein Jubiläumsgeschenk, denn Oyama-Karate Ingolstadt feiert 20-jähriges Bestehen.

Karate - Geschichte einer Kampfkunst