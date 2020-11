Ingolstadts Stadtverwaltung liegt im Digital-Ranking vorne

Ingolstadt kann stolz sein: Nach dem sogenannten Smart-City-Index hat Bayerns jüngste Großstadt in der Kategorie "Verwaltung" bundesweit Platz drei unter den deutschen Großstädten erobert – nach Karlsruhe und Osnabrück. Keine bayerische Großstadt schneidet in der Kategorie digitale Verwaltung besser ab.

Von der Autozulassung bis zur Hochzeit

Wie Ingolstadts Personal- und IT-Referent Bernd Kuch dem Bayerischen Rundfunk erklärte, funktionieren in seiner Kommune viele städtische Dienstleistungen besonders schnell. Zum Beispiel können hier die Bürger Autos online neu zulassen oder an- und abmelden oder ein Führungszeugnis anfordern. Außerdem können die Ingolstädter viele Termine online vereinbaren, darunter auch das Datum für ihre standesamtliche Hochzeit. Die Stadt bietet zudem besonders viele Informationen per App und Homepage.

Wichtiger Standortvorteil

Die digitale Kompetenz einer Stadt stelle auch einen wichtigen Standortvorteil dar, so Kuch. Denn Firmen nutzten die Dienstleistungen der Stadt im Schnitt fünf Mal häufiger als Bürger.