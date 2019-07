Ingolstadts Ex-OB legt in Korruptionsprozess Teilgeständnis ab

Vorwurf: Bestechlichkeit und Untreue

Der 69-jährige CSU-Politiker muss sich wegen Bestechlichkeit und Untreue in einem besonders schweren Fall verantworten. Das Verfahren dreht sich um zwei dubiose, private Immobilien-Geschäfte des ehemaligen Rathauschefs, bei denen er auch als Amtsträger involviert war.

Lehmann war von 2002 bis 2014 Oberbürgermeister in Ingolstadt. Er war in dieser Funktion auch in zwei Aufsichtsgremien, die für die Immobilien-Geschäfte zuständig waren, um die es in dem Verfahren geht. Lehmann hatte nach dem Verkauf von öffentlichen Flächen in den sanierten Wohnanlagen privat Immobilien erworben. Dabei soll er die Objekte deutlich unter dem Marktpreis erhalten haben.

Lehmann wird vorgeworfen, seiner Familie durch mehrere Immobilienkäufe finanzielle Vorteile in Höhe von etwa einer Dreiviertelmillion Euro verschafft zu haben. Zu Beginn des Korruptionsprozesses hatte er die Vorwürfe noch zurückgewiesen.

Dem Angeklagten droht eine Haftstrafe

Der Vorsitzende Richter Bösl hatte bereits vor dem Teilgeständnis von Lehmann erklärt, dass bei einer Verurteilung des Politikers offen sei, ob eine Haftstrafe zur Bewährung ausgesprochen werden könne.

Anfang Juli war in Regensburg der dortige Oberbürgermeister Joachim Wolbergs wegen ähnlicher Vorwürfe weitgehend freigesprochen worden. Der nach wie vor suspendierte Regensburger OB war nur in zwei Anklagepunkten schuldig gesprochen worden, eine Strafe erhielt Wolbergs jedoch nicht, weil der frühere SPD-Politiker nach Ansicht des Gerichts durch das Strafverfahren bereits genügend Nachteile erlitten hatte.