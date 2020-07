Explosiver Fund: Weltkriegsbombe in Ingolstadt gefunden

Evakuierung hat begonnen

Der Sprengmeister ist bereits vor Ort, die Sicherheitskräfte haben das Betriebsgelände abgesperrt. Die Angestellten der Ingolstädter Kommunalbetriebe (INKB) am Bauhof und die benachbarten Firmen und Anwohner sind informiert. Zur Vorbereitung der Entschärfung wurde bereits in einem Radius von 300 Metern um die Fundstelle mit der Evakuierung von Wohnungen und Büros begonnen. In der Christoph-Kolumbus-Grundschule hat das Bayerische Rote Kreuz eine Betreuungsstelle installiert.