Ingolstadt und seine Städtepartnerschaften

Die jüngste Partnerstadt Ingolstadts ist die 7-Millionen-Einwohner-Stadt Foshan im Südosten Chinas. Zentrum der Beziehung ist das Gemeinschaftsunternehmen FAW-VW, zu dem auch Audi gehört. Seit Ende 2013 werden in Foshan mehrere Audi-Modelle für den chinesischen Markt gefertigt.

Partner in Ungarn - wichtiger Kontakt für Audi

Auch die ungarische Hochschulstadt Györ ist ein wichtiger Partner. In den 1990er-Jahren siedelte sich Audi in Györ an und beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter.

Ausstellungen und kultureller Austausch

Aber nicht nur die wirtschaftlichen Beziehungen werden gefördert. Auch der kulturelle Austausch ist Ingolstadt ein wichtiges Anliegen. So existiert seit 40 Jahren eine Partnerschaft mit der slowenischen Kleinstadt Murska Sobota: Beide Städte tauschen regelmäßig Ausstellungen und fördern Gastkünstlerprojekte.

Ateliernutzung für Gastkünstler

Seit 2010 bietet das Kulturamt Künstlern aus den Partnerstädten die Möglichkeit an, einmal im Jahr Ingolstadt als Bühne zu nutzen: Dabei können Interessierte unentgeltlich ein Atelier in Ingolstadt nutzen und Ihre Werke in der Stadt präsentieren.

Kulinarisches aus Partnerstädten auf dem Christkindlmarkt

Eine ideale Bühne ist auch der Christkindlmarkt, auf dem jedes Jahr mehrere Partnerstädte mit eigenen Ständen vertreten sind und kulturelle wie kulinarische Spezialitäten anbieten.

Urlaub machen in der Partnerstadt

Beliebt sind auch die französische Mittelmeer-Stadt Grasse, seit 1963 Partnerstadt, und Carrara in der Toskana. Im Badeort Carrara genießen viele Ingolstädter regelmäßig ihren Urlaub. Gefeiert wird die Partnerstadt mit dem jährlichen Carrara-Weinfest im Ingolstädter Zentrum, an dem viele Bürger aus der Region teilnehmen, aber auch regelmäßig Stadtvertreter aus Carrara eingeladen werden.