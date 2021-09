Ingolstadt: Unbekannte legen Schlingen gegen Kaninchen aus

Ein Spaziergänger hat in der Nähe des Ingolstädter Klenzeparks ein Kaninchen, das mit einer Schlinge um den Hals gefangen war, gefunden. Außerdem lag noch eine weitere Drahtschlinge aus.

Sicherheitsmängel am Spielplatz

Seit mehreren Monaten beschäftigen die Kaninchen die Ingolstädter. Vor allem die nahegelegenen Kleingärtner leiden unter den vielen Tieren. Viele sprechen schon von einer Plage, da die Kaninchen Sträucher, Bäume und Blumen so stark anknabbern, dass die Pflanzen teilweise absterben. Auch einen Spielplatz haben die Kaninchen mittlerweile unterhöhlt. Dieser weist nun erste Sicherheitsmängel auf.

Stadt Ingolstadt will Zahl der Kaninchen reduzieren

Die Stadt hat bislang die Population beobachtet, arbeitet derzeit aber an verschiedenen Maßnahmen, um sie zu verringern. Nach Schätzungen sollen es rund 1.000 Kaninchen in und um den Klenzepark sein. In Sachen Schlinge ermittelt jedoch nun die Polizei wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.