16.10.2019, 11:15 Uhr

Ingolstadt: SPD-Vize erklärt Rücktritt nach Tweet zu Türkei

Nach einem missverständlichen Tweet zum türkischen Einmarsch in Syrien hat heute der türkischstämmige Sozialdemokrat Can Devrim Kumder in Ingolstadt alle Ämter niedergelegt und auch seine Kandidatur für den Stadtrat zurückgezogen.