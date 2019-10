Ingolstadt: SPD-Vize entschuldigt sich für Türkei-Tweet

Der türkischstämmige Sozialdemokrat Can Devrim Kum hat sich am Dienstagabend bei einer Vorstandssitzung für seinen Tweet zum türkischen Einmarsch in Syrien entschuldigt. Das sagte der Ingolstädter SPD-Kreisvorsitzender Christian De Lapuente dem Bayerischen Rundfunk. Mit einem positiven Tweet zur türkischen Militäraktion hatte Ingolstadts Vize-Kreisvorstand Kum einen Shitstorm im Netz ausgelöst und in der Folge auch eine außerordentliche SPD-Vorstandssitzung in Ingolstadt. Vor diesem Gremium musste Kum "Rede und Antwort stehen“, wie er diesen auf Türkisch verfassten Tweet erklärt und vor allem, wie er ihn verstanden wissen will, so De Lapuente.