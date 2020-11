Ingolstadt rutscht in die roten Zahlen

Viele Jahre war die Autostadt Ingolstadt schuldenfrei. Das ist jetzt vorbei, sagte Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) vor dem am Mittwoch Start der Beratungen zum Stadthaushalt 2021. Der Sozialdemokrat erwartet eine mehrjährige "Durststrecke", weil sich die Automobilbranche in einer tiefen Krise befinde und die Corona-Pandemie sich auswirke.

Abhängigkeit von Audi vergrößert Misere

Weil Ingolstadt wirtschaftlich von einem Unternehmen, von Audi, abhängt, fällt hier der Einbruch der Gewerbesteuer besonders drastisch aus. Ohne den Ausgleich des Bundes hätte Ingolstadt in diesem Jahr nur noch 30 Millionen Euro Gewerbesteuer eingenommen, nach Spitzenjahren mit rund 250 Millionen Gewerbesteuereinnahmen.

OB will, dass Bund wieder einspringt

Scharpf forderte in diesem Zusammenhang, dass der Bund und die Länder auch für das nächste Jahr erneut den Kommunen die pandemie-bedingten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer ausgleichen müsste.

140 Millionen Schulden erwartet

Angesichts massiv sinkender Steuereinnahmen und der Auswirkungen der Corona-Pandemie fehlen der Stadt bis ins Jahr 2024 hinein mehr als 150 Millionen Euro an Einnahmen, rechnete Scharpf vor. Das bedeutet laut einer ersten Prognose der Stadt rund 140 Millionen Euro Schulden in diesem Zeitraum.

Trotzdem kein Sparen bei den Schulen

Wie mit diesen düsteren Zahlen umzugehen ist, muss letztendlich der Stadtrat entscheiden. Der Oberbürgermeister will dem Gremium jedoch Vorschläge vorlegen, wo die Kommune sparen und wo eventuell auch mehr eingenommen werden kann. Trotz der angespannten Finanzlage will Scharpf "auf keinen Fall an Kitas und Schulen sparen."

Pro-Kopf-Verschuldung noch bei Null

Am Mittwoch beginnen die Beratungen zum Stadthaushalt 2021 im Finanz- und Personalausschuss. Trotz der neuen Herausforderungen steht Ingolstadt im Vergleich mit anderen Großstädten gut da. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist aktuell bei Null. Dagegen liegt sie in den bayerischen Großstädten mit 100.000 bis 200.000 Einwohnern im Schnitt bei über 1.000 Euro pro Bürger.

Unterstützung für Städte und Gemeinden

Durch die Corona-Pandemie stehen die Kommunen derzeit unter starkem Druck. Im Konjunkturpaket ist deshalb eine umfangreiche Unterstützung der Städte und Gemeinden vorgesehen, und zwar durch Bund und Länder.