Mord an Doppelgängerin? Suche nach Tatwaffe in Ingolstadt

Rund 100 Polizistinnen und Polizisten suchen derzeit im Ingolstädter Südosten großflächig die Umgebung der Stelle ab, an der vergangene Woche eine 23-Jährige tot in einem Auto gefunden wurde. Mit Handschuhen, Schutzbrillen und Stöberstöcken kämpfen sie sich durch teils dichtes Gestrüpp entlang der Donau und in nahegelegen Wäldern.

Es sei nicht auszuschließen, dass hier Dinge entsorgt wurden, die dem Opfer oder den Tatverdächtigen zuzuordnen seien, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Das müssten dann allerdings erst forensische Untersuchungen zeigen. Optimal wäre der Fund der Tatwaffe, die zu den Verletzungen der 23-Jährigen aus dem Landkreis Heilbronn passe. Weitere Details nannte der Sprecher unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Einen Schusswaffengebrauch hatte die Polizei bereits verneint.

Große Anteilnahme der Ingolstädter

Noch immer kommen Menschen zu der Fundstelle der jungen Frau. Sie sehen zum Teil sehr betroffen aus. Das Meer aus Blumen und Kerzen wächst täglich.

Am Montag hatte die Polizei nach einem DNA-Abgleich bekannt gegeben, dass es sich bei der Toten um eine 23-jährige gebürtige Algerierin aus dem Landkreis Heilbronn handelt. Als die alarmierten Rettungskräfte am Dienstag vor einer Woche kurz nach 23 Uhr vor Ort eintrafen, hatten sie noch vergeblich versucht, die Frau zu reanimieren. Das teilte ein Polizeisprecher nun dem BR mit.

Tote Frau im Auto sah Autobesitzerin zum Verwechseln ähnlich

Polizei und Rettungskräfte waren in jener Nacht gerufen worden, weil sich in einem Pkw im Stadtteil Südost eine Frau in hilfloser Lage befand. Durch eine aufgeschlagene Scheibe verschafften sich die Helfer Zugang.

Vor Ort waren zu dieser Zeit laut Polizei auch die suchenden Eltern der Autobesitzerin, einer ebenfalls 23-jährigen Deutsch-Irakerin, die der Getöteten zum Verwechseln ähnlich sehe. Wie die Beamten seien auch die Eltern zunächst davon ausgegangen, die Tote sei die Tochter und nicht die Frau aus dem Raum Heilbronn.

Tatverdächtige und Opfer kannten sich

Noch bevor die wahre Identität der Toten geklärt werden konnte, hatte die Polizei allerdings schon erkannt, dass es sich bei der Toten nicht um die Autobesitzerin und damit auch nicht um die Tochter der suchenden Eltern handeln konnte. Die Tochter – selbst am Leben und der Toten zum Verwechseln ähnlich – geriet unter dringenden Tatverdacht und sitzt inzwischen genauso in Untersuchungshaft wie ein 23-jähriger Kosovare. Ihn nahmen Spezialkräfte in der Nacht zu Donnerstag in seiner Ingolstädter Wohnung fest. Er soll ebenfalls an der Tötung der Frau beteiligt gewesen sein. Beide sollen mit dem Opfer vor der Tat Kontakt gehabt haben, so die Ermittler.

Polizei sucht weiter nach Zeugen

Die genauen Zusammenhänge und Motive der Tat stellen die Polizei derzeit noch vor Rätsel - vor allem vor dem Hintergrund, dass es sich bei der Leiche um eine mutmaßliche Doppelgängerin der Tatverdächtigen handelt. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die am Dienstag, 16. August, im Bereich Heilbronn/Eppingen sowie Ingolstadt-Südost Verdächtiges wahrgenommen haben und vielleicht auch Hinweise auf einen dunklen Pkw mit Ingolstädter Kennzeichen geben können.