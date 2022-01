Ingolstadt: Großeinsatz bei Brand eines Mehrfamilienhauses

In Ingolstadt hat es am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Integrierte Leitstelle war um 3 Uhr wegen eines Brandes auf einem Balkon alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr bei dem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Ingolstädter Hauptbahnhofs eintrafen, hatten sich die Flammen bereits auf mehrere Geschosse ausgebreitet. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um das Feuer zu löschen.

Vier Verletzte müssen in die Klinik

Elf Bewohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Drei von ihnen mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, einer hatte sich am Fuß verletzt.

Die Wohnungen können derzeit nicht mehr betreten werden, die betroffenen Mieter wurden deshalb in einer Notunterkunft untergebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, Hinweise auf Brandstiftung haben sich bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt aber bislang nicht ergeben.