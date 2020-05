vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Ingolstadt fördert Künstler mit Geld-Spritze

Die Politik will Kulturschaffende in der Corona-Krise unterstützen. Bei vielen Künstlern kommt aber zu wenig an. Oft scheitern sie an komplizierten Antragsformularen. Deshalb hat sich die Stadt Ingolstadt jetzt etwas einfallen lassen.