Ingolstadt feiert 25 Jahre Technische Hochschule

Die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) wächst rasant. Derzeit zählt die THI 6.000 Studenten. Bis 2030 soll diese Zahl auf 10.000 anwachsen.

Künstliche Intelligenz und Technisches Design als Newcomer

Die Hochschule setzt vor allem auf die Zukunftstechnologien. So erweitert sie massiv ihr Fächerspektrum in den Bereichen Technik und Wirtschaft. Seit diesem Semester bietet sie zum Beispiel den Studiengang Künstliche Intelligenz an, dazu auch noch technisches Design und Ingenieurwissenschaften.

Ab nächstem Jahr "Vernetzte Mobilität" an der THI

Nächstes Jahr sollen weitere neue Studiengänge folgen: Robotik, Digitale Gesundheitstechnologie und automatisierte Mobilität. Auch in der Forschung ist die THI stark. Derzeit wird das Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen weiter aufgebaut. Zudem wird ein Fraunhofer-Anwendungszentrum für vernetzte Mobilität und Infrastruktur an die THI angebunden. Davon profitieren auch die Studenten.

Das wachsende Angebot braucht mehr Raum. Für Ingolstadt gibt es deshalb Ausbaupläne. Zudem entsteht in Neuburg ein zweiter Campus.